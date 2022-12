Đi thực tế tại bãi biển, một sinh viên bị sóng cuốn mất tích

Đến tối 1-12, lực lượng chức năng gồm bộ đội biên phòng và chính quyền phường Thuận An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích tại bãi tắm biển Thuận An.

Khu vực bãi tắm nam sinh viên gặp nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, đoàn sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền với 42 sinh viên cùng một giảng viên đến bãi tắm biển Thuận An, phường Thuận An, để thực tế. Tại đây, có nhóm sinh viên đi dọc bờ biển, trong đó một số xuống tắm đoạn gần bờ nhưng không may gặp sóng lớn nên 2 nam sinh bị sóng cuốn ra ngoài.

Một trong số 2 người gặp nạn đã may mắn bơi được vào bờ. Người còn lại là sinh viên Hoàng Trung H. (SN 2002; quê tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) bị sóng cuốn ra xa mất tích.

Vào thời điểm các sinh viên này gặp nạn, sóng biển dữ dội vì ảnh hưởng của không khí lạnh.

Tác giả: QUANG NHẬT

Nguồn tin: Báo Người lao động