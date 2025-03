Bỏ công an cấp huyện, thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển các trường công an ở đâu?

Thông tin tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp 2025 diễn ra hôm nay (16/3), Thiếu tá Triệu Thành Đạt, chuyên viên chính Cục Đào tạo (Bộ Công an) cho biết năm 2025, 8 trường công an tuyển mới 2.200 sinh viên trình độ đại học.

Các trường sử dụng 3 phương thức gồm: Tuyển thẳng với học sinh giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, học sinh trong đội tuyển thi olympic quốc tế; xét kết hợp điểm bài thi đánh giá và chứng chỉ ngoại ngữ; xét kết hợp điểm bài thi đánh giá và điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo Thiếu tá Triệu Thành Đạt, so với năm 2024, điểm mới của năm nay là sẽ xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với bài thi đánh giá thay vì xét điểm học bạ. Dự kiến thí sinh có điểm IELTS từ 5.5 trở lên có thể tham gia xét tuyển ở phương thức này.

Đại diện Bộ GD-ĐT và các trường đại học tư vấn về công tác tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2025

Bài thi đánh giá của Bộ Công an năm nay cũng sẽ có một số điều chỉnh để phù hợp với học sinh học chương trình GDPT 2018 (có 4 mã bài).

Thiếu tá Triệu Thành Đạt cũng lưu ý thí sinh, hiện nay chỉ còn công an cấp phường/xã và cấp tỉnh, do đó, Bộ Công an đã có hướng dẫn để công an cấp xã tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển vào trường công an. Những thí sinh có nguyện vọng dự tuyển vào các trường khối ngành công an sẽ đăng ký nộp hồ sơ tại công an phường/xã trước 15/4 và hoàn thiện hồ sơ, đáp ứng các yêu cầu sơ tuyển.

Với các trường thuộc khối ngành quân đội, Đại tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký ban tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) cho biết, năm 2025, dự kiến có 7 tổ hợp xét tuyển. Bên cạnh các tổ hợp truyền thống các trường sẽ mở rộng thêm các tổ hợp xét tuyển mới để phù hợp với cả thí sinh học chương trình cũ và chương trình GDPT 2018. Trong đó sẽ ưu tiên các tổ hợp có môn Tiếng Anh.

Cũng theo Đại tá Đỗ Thành Tâm, các trường khối quân đội sẽ chỉ tuyển sinh nguyện vọng 1. Như vậy, thí sinh muốn ưu tiên dự tuyển vào trường khối quân đội cần để nguyện vọng vào trường quân đội ở nguyện vọng 1, các nguyện vọng khác sẽ chỉ dành xét tuyển vào khối dân sự. Đặc biệt, thí sinh lưu ý, muốn đăng ký vào trường quân đội các em phải đăng ký sơ tuyển đạt yêu cầu.

Tác giả: Nguyễn Trang

Nguồn tin: vov.vn