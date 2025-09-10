Đắp thuốc chữa vết mèo cắn, bé trai 4 tuổi suy gan thận

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 9-9 cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận một bé trai nhập viện trong tình trạng nặng sau khi bị mèo cắn.

Bác sĩ thăm khám bé trai bị mèo cắn dẫn đến nhiễm khuẩn. Ảnh: Lê Thanh

Theo người thân chia sẻ lại, 3 ngày trước khi nhập viện, trong lúc chơi đùa ở nhà, cháu Giàng V.Đ. (4 tuổi, trú tại Tuyên Quang) vô tình dẫm phải đuôi con mèo nhà. Con mèo lập tức quay lại cắn vào mu bàn chân trái khiến Đ. bị chảy máu với 4 vết thương.

Tuy nhiên, thay vì đưa cháu đến cơ sở y tế, bà nội đã dùng thuốc nam không rõ tác dụng để đắp lên vết thương nhằm cầm máu. Hai ngày sau, bé sốt cao, chân sưng nề, hoại tử nên được đưa đến bệnh viện địa phương rồi chuyển gấp tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Khi tiếp nhận, bệnh nhi suy hô hấp, bàn chân sưng to, có nhiều di vật lá thuốc nam bám vào, vùng viêm đã lan lên cẳng chân.

Bác sĩ chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, suy gan, thận, rối loạn đông máu và viêm mô bào nặng. Bé phải dùng kháng sinh liều cao, tiêm phòng uốn ván, huyết thanh dại, dự kiến phẫu thuật cắt lọc vùng hoại tử.

Sau 5 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhi đã dần cải thiện. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc đắp lá cây lên vết thương hở rất nguy hiểm, dễ gây nhiễm trùng lan rộng, suy đa tạng, thậm chí tử vong.

Vết thương nhiễm trùng do đắp thuốc không rõ nguồn gốc

Bác sĩ Đặng Thị Thúy, Trưởng khoa Nhi, cho biết việc tự ý đắp lá cây lên vết thương hở rất nguy hiểm, dễ gây nhiễm trùng và nhiều biến chứng.

Trường hợp nhẹ có thể chỉ sưng tấy tại chỗ, hoại tử phần mềm hoặc phỏng nhẹ, còn nặng có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng, thậm chí tử vong do nhiễm trùng nhiễm độc toàn thân. Người dân được khuyến cáo nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để xử lý đúng cách khi bị thương.

Tác giả: D.Thu

Nguồn tin: Báo Người lao động