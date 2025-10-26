Đàn ông hay phụ nữ, ai mới là người khao khát tình yêu hơn?

Theo một loạt khảo sát của YouGov năm 2023, những bộ phim hài lãng mạn được người Mỹ yêu thích nhất gồm “Người đàn bà đẹp” (Pretty Woman), “Mất ngủ ở Seattle” (Sleepless in Seattle) và “Mười sáu ngọn nến” (Sixteen Candles).

Trong các bộ phim ấy, kịch bản thường xoay quanh một mô-típ quen thuộc, nữ chính si mê một chàng trai, hai người trải qua hàng loạt tình huống trớ trêu rồi cuối cùng cũng đến được với nhau. Hình mẫu ấy đã củng cố quan niệm lâu đời rằng phụ nữ luôn là người khao khát tình yêu và sự gắn bó hơn đàn ông.

Nhưng một nghiên cứu mới đây của Viện Kinsey và DatingNews.com lại hé lộ điều ngược lại.

Ảnh minh hoạ

Khảo sát trên 2.000 người độc thân ở Mỹ cho thấy đàn ông mới là người muốn tiến nhanh trong mối quan hệ. Có tới 28,6% nam giới cho biết họ sẵn sàng chuyển đến sống chung sớm hơn, 18,8% muốn kết hôn sớm hơn, so với chỉ 18,8% và 13,7% phụ nữ.

Điều đáng nói, theo Viện Kinsey, động cơ thúc đẩy đàn ông không hoàn toàn là vì tình yêu mà còn vì tiền. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc thuê nhà, chi tiêu, và giá cả leo thang khiến nhiều người coi sống chung hoặc kết hôn sớm là cách tiết kiệm chi phí.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng lý do thật sự sâu xa hơn.

“Đối với đàn ông dị tính, mối quan hệ tình cảm thường là nguồn hỗ trợ cảm xúc và xã hội chính”, nhà nghiên cứu Justin Lehmiller từ Viện Kinsey nhận định.

“Khi không có mối quan hệ ấy, sức khỏe tinh thần của họ thường giảm sút rõ rệt”.

Quan điểm này được củng cố bởi giáo sư Geoff MacDonald – chuyên gia nghiên cứu về đời sống độc thân tại Đại học Toronto. Theo ông, phụ nữ thường dễ hạnh phúc khi sống một mình hơn đàn ông, vì họ có khả năng tìm kiếm sự gắn kết thông qua tình bạn và gia đình. “Phụ nữ có mạng lưới cảm xúc rộng hơn” MacDonald nói. “Còn đàn ông, nhiều người chỉ biết dựa vào người yêu hoặc vợ mình.”

Một phần nguyên nhân, theo Lehmiller, đến từ áp lực văn hóa và định kiến giới. “Những quan niệm truyền thống về nam tính khiến đàn ông khó bộc lộ cảm xúc, không dễ thân thiết sâu sắc với bạn bè hay người thân. Do đó, tình yêu lãng mạn trở thành nơi duy nhất giúp họ được kết nối, được sẻ chia và được yếu đuối”, ông phân tích.

Không chỉ giới học thuật nhận thấy xu hướng này. Kyle Scheinkman, Giám đốc huấn luyện của công ty Relationship Hero – một tổ chức chuyên tư vấn và huấn luyện tình cảm, cho biết từ năm 2018 đến nay, khách hàng nam luôn chiếm tỷ lệ cao hơn. “Đàn ông thường chủ động đăng ký nhiều buổi hơn, gắn bó lâu hơn và chi nhiều tiền hơn cho việc huấn luyện tình yêu”, ông nói.

Câu chuyện tưởng như nghịch lý này – đàn ông khát khao tình cảm và cam kết hơn phụ nữ thực ra phản ánh một thay đổi âm thầm trong xã hội hiện đại: phụ nữ ngày càng độc lập và tự chủ, trong khi đàn ông lại mong tìm kiếm sự ổn định, kết nối và an toàn cảm xúc.

Hóa ra, trong thời đại hôm nay, nếu ai còn tin rằng “phụ nữ là phái cần tình yêu hơn”, thì có lẽ đã đến lúc phải xem lại. Bởi người đang mong mỏi được về chung một nhà sớm hơn, đôi khi lại chính là đàn ông.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: giadinhonline.vn