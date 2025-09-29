Đại Nghĩa gặp sự cố, phải dừng diễn đột ngột

Tối 28/9, Idecaf có suất chiếu đầu tiên vở Hồn ai nấy giữ do Hùng Lâm đạo diễn. Vở diễn có sự tham gia của dàn diễn viên gồm Đại Nghĩa, Đình Toàn, Quốc Thịnh, Hồng Ánh, Minh Tuyền, Phi Nga, Cẩm Hò...

Khi đang diễn, Đại Nghĩa bất ngờ gặp cú té ở sát cánh gà, dẫn đến trật khớp vai. Anh không thể tiếp tục vở diễn. Hồn ai nấy giữ buộc phải dừng lại đột ngột.

Sau đó, Đình Toàn thay mặt ê-kíp, bước ra giữa sân khấu, nói lời xin lỗi khán giả và mong được cảm thông.

"Như mọi người đã thấy Đại Nghĩa bị té và đau lắm. Nếu diễn tiếp, Đại Nghĩa cũng không thể đảm bảo một cách tốt nhất về diễn xuất cho phần thưởng thức của mọi người. Chúng tôi thành thật xin lỗi. Idecaf sẽ cố gắng sắp xếp một suất diễn gần nhất để bù lại bất cập này", nghệ sĩ chia sẻ.

Đại Nghĩa góp mặt trong vở Hồn ai nấy giữ. Ảnh: FBNV.

MC Đại Nghĩa sinh năm 1978, là diễn viên, người dẫn chương trình. Anh góp mặt ở nhiều dự án điện ảnh, truyền hình và hoạt động tích cực tại sân khấu kịch Idecaf. Anh là gương mặt chủ lực của sân khấu. Thời gian qua, nam diễn viên góp mặt trong nhiều vở quan trọng như Hồn ai nấy giữ, Lệ Chi Viên...

Anh là host của nhiều chương trình truyền hình như Gương mặt thân quen, Giọng ải giọng ai, Chuẩn cơm mẹ nấu... Đại Nghĩa được yêu mến bởi lối dẫn tự nhiên, hài hước và khả năng ứng biến linh hoạt.

Ngoài sự nghiệp, Đại Nghĩa cũng tham gia nhiều dự án thiện nguyện. Anh sáng lập quỹ An Vui với mục đích giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà cửa và giếng nước sạch cho người dân nghèo.

Tác giả: An Anh

Nguồn tin: znews.vn