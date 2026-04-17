Đã có cách chặn hoàn toàn YouTube Shorts

Người dùng có thể giới hạn toàn bộ thời gian xem Shorts. Ảnh: PCMag.

Ngày 15/4, YouTube chính thức triển khai tính năng đặt giới hạn xem Shorts về 0 phút cho toàn bộ người dùng trên Android và iOS. Khi bật tùy chọn này, tab Shorts sẽ không hiển thị video nào và biến mất khỏi màn hình chính của ứng dụng.

"Tùy chọn đặt hẹn giờ về 0 hiện đã có sẵn cho tất cả phụ huynh và đang được triển khai cho mọi người", Makenzie Spiller, người phát ngôn của YouTube xác nhận. Tính năng này áp dụng cho cả tài khoản người lớn thông thường, không chỉ riêng tài khoản trẻ em được quản lý.

Đây là bản nâng cấp của bộ hẹn giờ Shorts, ra mắt lần đầu vào tháng 10/2025. Thời điểm đó, mức thấp nhất có thể đặt là 15 phút. Tới tháng 1, YouTube mở rộng tính năng cho phụ huynh với mục đích kiểm soát thời gian xem Shorts của con. Công ty gọi đây là công cụ đầu tiên trong ngành cho phép cha mẹ kiểm soát hoàn toàn nội dung con cái có thể tiếp cận.

Bối cảnh ra mắt tính năng này gắn liền với áp lực ngày càng tăng từ các chính phủ và tổ chức bảo vệ trẻ em, đòi hỏi nền tảng mạng xã hội có biện pháp kiểm soát thời gian sử dụng mạnh hơn.

Hy Lạp vừa thông qua luật cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội từ năm 2027. Australia cấm trẻ dưới 16 tuổi từ cuối năm 2025. Trong khi đó, Anh, Pháp và nhiều nước khác cũng đang đưa ra dự luật theo hướng tương tự.

Về mặt kỹ thuật, tính năng này khác với bộ hẹn giờ toàn ứng dụng ở cấp hệ điều hành. Bộ hẹn giờ trong công cụ sức khỏe tâm lý Android Digital Wellbeing hay Apple Screen Time sẽ chặn toàn bộ YouTube, kể cả xem video dài, nghe nhạc hay học tập. Bộ hẹn giờ Shorts của YouTube chỉ nhắm vào đúng định dạng video ngắn, cho phép người dùng tiếp tục dùng các tính năng khác của nền tảng mà không bị gián đoạn. Google cho biết Shorts đang có hơn 2 tỷ người dùng sử dụng mỗi tháng với hàng tỷ lượt xem mỗi ngày.

Để bật tính năng, người dùng vào cài đặt trong ứng dụng YouTube, chọn "quản lý thời gian", bật giới hạn số lượng video trong Shorts và chọn mức thời gian mong muốn. Sau khi đạt giới hạn, tab Shorts chỉ hiển thị thông báo người dùng đã "đạt đến giới hạn số lượng video trong Shorts."

YouTube cho biết sẽ tiếp tục bổ sung thêm tính năng kiểm soát thời gian và an toàn nội dung trong thời gian tới.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: znews.vn