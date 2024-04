Đã b.ắ.t được nghi phạm gây ra vụ c.ư.ớ.p tiệm vàng t.á.o t.ợn trong đêm

Sáng 18-4, Công an Hà Tĩnh cho biết nghi phạm dùng búa gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn vào tối 17-4 đã bị bắt giữ khi đang trên đường điều khiển ô tô tẩu thoát đến TP Vinh, tỉnh Nghệ An, cách địa điểm xảy ra vụ cướp hàng chục km.

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp

Hiện, nghi phạm đối mặt cáo buộc với tội danh "Cướp tài sản". Tuy nhiên, lực lượng chức năng chưa cung cấp danh tính cũng như động cơ gây án của đối tượng.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vụ cướp xảy ra vào khoảng 20 giờ 50 phút ngày 17-4, tại tiệm vàng Kim Sơn Hiền (số 50 Nguyễn Thiếp, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc).

Hiện trường vụ cướp

Lúc này, lợi dụng sự sơ hở của chủ tiệm vàng, một người đàn ông mặc quần dài màu xanh, áo sơ mi trắng, đầu bịt kín, điều khiển ô tô chưa rõ BKS dừng trước cửa tiệm, cầm búa đi vào rồi bất ngờ đập vỡ kính, lấy đi một số vàng và bỏ chạy.

Do sự việc xảy ra quá bất ngờ và nhanh chóng nên chủ tiệm vàng chỉ kịp hô hoán. Tuy nhiên, nam thanh niên đã nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Nghi phạm nhanh chóng lên xe tẩu thoát

Tất cả diễn biến của vụ cướp táo tợn nói trên diễn ra trong vòng 5-6 giây và đã được camera an ninh của tiệm vàng ghi lại.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng. Hiện vẫn chưa rõ số lượng trang sức bị cướp.

Clip vụ cướp tiệm vàng

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người Lao động