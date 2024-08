Cựu đại úy 'trả giá đắt' vì cầm đầu đường dây 227 kg m.a t.ú.y

Trí, 34 tuổi, cùng mẹ ruột Nguyễn Ngọc Hà; Thái Cẩm Vân và 13 đồng phạm vừa bị Tòa Quân sự Quân khu 7 xét xử về các tội Mua bán, Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tàng trữ, Mua bán tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hồ sơ thể hiện, năm 2017, khi đang là đại uý Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh TP HCM, Trí chung vốn mở công ty nhưng làm ăn thua lỗ, nên nảy sinh ý định mua bán ma túy để lấy tiền trả nợ và tiêu xài. Thông qua mối quan hệ xã hội, Trí móc nối với Bo và Kenny (người Việt, quốc tịch Pháp) để mua ma túy tổng hợp vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời.

Ma túy được chuyển về Việt Nam bằng hình thức gửi hàng chuyển phát nhanh quốc tế, giao tận nơi theo địa chỉ do Trí cung cấp.

Các viên ma túy thành phẩm do nhóm Trí "Cá Voi" sản xuất. Ảnh: Tường Vân

Cáo trạng xác định, từ tháng 10/2021 đến tháng 4/2023, Trí đã mua của Bo và Kenny tổng cộng 97 kg ma túy nguyên chất với giá 29,6 tỷ đồng. Trong đó, 10/2021-10/2022, đại úy mua của Bo 10 lần, tổng cộng 81 kg với giá 24,8 tỷ đồng; từ 12/2022 đến 4/2023, do Bo bị cảnh sát Pháp bắt, nên Trí liên lạc với Kenny mua hai lần 16 kg, giá 4,8 tỷ đồng. Tiền được Trí thanh toán vào các tài khoản của nhiều người do Bo và Kenny chỉ định.

Sau khi "hàng" được chuyển về Việt Nam, Trí thuê Thái Cẩm Tâm nhận mang về cất giấu tại nhà thuê. Thời gian đầu ông "trùm" này chỉ đạo Tâm đóng ma túy vào vỏ viên con nhộng rồi đem đi tiêu thụ. Từ tháng 3/2022, để kiếm lời được nhiều hơn, Trí lên mạng tìm hiểu cách pha chế làm tăng khối lượng ma tuý bằng cách trộn với chất phụ gia để làm thành thuốc lắc và nước vui.

Trí hướng dẫn Thái Cẩm Tâm và Trần Hải Lý cách pha trộn, gia công đóng viên nén rồi giao cho Nguyễn Ngọc Hà (mẹ ruột Trí) theo dõi giám sát và kiểm đếm. Việc tiêu thụ ma túy do Phan Bảo Hùng phụ trách.

Cảnh sát bay flycam theo dõi 'trùm' ma túy

Từ tháng 9/2021 - thời điểm Covid-19 hoành hành nặng nề nhất, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP HCM phát hiện đường dây của Trí nên lập chuyên án, tung lực lượng đeo bám. Đến đầu năm 2022, từ các chứng cứ thu thập, Ban chuyên án phác họa sơ đồ vị trí, vai trò những thành viên chủ chốt.

Để xác định chính xác hành vi bào chế ma túy của nhóm Trí, nhiều trinh sát phải túc trực giám sát 24/24 địa điểm nghi vấn, âm thầm bố trí camera quanh khu vực, sử dụng flycam theo dõi các di biến động, lấy mẫu giám định... Do nhiệm vụ đặt ra là phải đánh sập toàn bộ đường dây tiêu thụ nên các cảnh sát tiếp tục đeo bám.

Những ngày đầu năm 2022, nhóm Trí dừng hoạt động bởi nguồn nguyên liệu từ nước ngoài hạn chế và một số người cung cấp ma túy tại châu Âu bị bắt. Ông "trùm" cùng các đàn em đồng loạt thay số điện thoại, chỗ ở và "dọn sạch" xưởng sản xuất đến căn nhà không số ở huyện Hóc Môn - vùng ven TP HCM.

Your browser does not support the video tag.

Cảnh sát khám xét, thu giữ ma tuý và bắt hàng chục người trong đường dây của Trí "Cá Voi". Video: Tường Vân

Sau hai năm theo dõi, trưa 20/4/2023, khi Thái Cẩm Tâm chỉ đạo Phan Bảo Hùng lấy ma túy đi giao cho các đầu mối thì bị trinh sát PC04 bắt quả tang.

Tiếp đó, hơn trăm cảnh sát gồm cơ động, hình sự, phòng chống tội phạm ma túy của Công an TP HCM phối hợp quận 4, Bình Thạnh và huyện Hóc Môn đồng loạt ập vào 16 điểm, bắt Trí cùng 4 người chủ chốt. Tang vật thu giữ là hơn 16.000 viên ma túy tổng hợp; hơn 104 kg chất bột, tinh thể rắn và hơn 30 lít hóa chất phục vụ việc bào chế ma túy (nếu ép ra thành phẩm khoảng 500.000 viên nén) cùng nhiều máy móc, phương tiện...

Nhà chức trách xác định, Trí đã mua hơn 130 kg phụ gia các loại, pha trộn vào 97 kg ma túy nguyên chất để sản xuất ra 227 kg ma túy thành phẩm bán ra thị trường, thu về gần 36 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định, đầu năm 2021 Trí còn tìm hiểu việc sản xuất chất ma túy nguyên chất trên mạng. Đại úy đã đặt mua một số tiền chất từ Trung Quốc và thuê Từ Nam Anh (cử nhân chuyên ngành công nghệ sinh học) nghiên cứu, điều chế được 100 ml dạng lỏng. Tuy nhiên, sản phẩm này có nhiều tạp chất không đạt yêu cầu nên đến tháng 8/2021 Trí dừng sản xuất.

Cảnh sát thu giữ bột thuốc lắc, dụng cụ điều chế ma tuý của băng nhóm Trí "Cá Voi". Ảnh:Tường Vân

Khi thực hiện hành vi tội phạm Trí là đại úy quân đội, nên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM đã bàn giao vụ án cho Phòng điều tra hình sự Quân khu 7 thụ lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra và xét xử, Trí và các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như truy tố.

HĐXX tuyên phạt Trí mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; tù chung thân tội Tàng trữ, Mua bán tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành chung là tử hình; nộp lại số tiền 34,3 tỷ đồng hưởng lợi bất chính từ việc mua bán ma túy; nộp phạt bổ sung 400 triệu đồng.

Có vai trò giúp sức tích cực cho Trí, Thái Cẩm Vân, Trần Hải Lý cũng nhận mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Phan Bảo Hùng, Nguyễn Ngọc Hà và 4 người khác bị tuyên mức án tù chung thân. 7 bị cáo còn lại nhận từ 3 năm đến 20 năm tù.

Hiện, Trí cùng một số bị cáo đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Vụ án này là một trong nhiều chuyên án điển hình toàn quốc về tính chất, khối lượng ma túy thu giữ, của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM. Trước đó, PC04 đã triệt phá hàng loạt vụ án như: vận chuyển trái phép hơn 900 bánh heroin;hơn 1,1 tấn ma túy do nhóm người quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc thực hiện, hay khởi tố gần 1.000 người (tính đến tháng 6 năm nay) trong vụ 4 tiếp viên hàng không mang 11,4 kg ma túy về nước. Với các thành tích trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tác giả: Hải Duyên

Nguồn tin: vnexpress.net