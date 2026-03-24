Cuộc sống kỳ lạ của ca sĩ Hiền Hồ sau scandal tình ái gây chấn động

Hiền Hồ là một trong những thí sinh nổi bật tại mùa giải Giọng hát Việt 2017, cô dừng chân ở vị trí Á quân và nhanh chóng xây dựng chỗ đứng riêng trong showbiz. Hiền Hồ nhanh chóng cho ra mắt nhiều sản phẩm để lại ấn tượng như: Em ngày xưa khác rồi, Rồi người thương cũng hóa người dưng, Gặp nhưng không ở lại, hay bản song ca nổi tiếng Cưới nhau đi cùng Bùi Anh Tuấn. Nữ ca sĩ từng là gương mặt được săn đón ở các sân khấu lớn, gameshow truyền hình, lễ trao giải và từng bước được xếp vào nhóm nữ ca sĩ solo nổi bật của Vpop thế hệ mới.

Tuy nhiên, đến năm 2022, Hiền Hồ bị gọi tên vào bê bối tình ái. Từ đó, hành trình sự nghiệp và hình ảnh cô xây dựng trước đó cũng bị sụp đổ. Đến hiện tại, sau hơn 4 năm diễn ra ồn ào, Hiền Hồ vẫn phải trả giá, chưa thể lấy lại những gì từng có.

Cách đây 4 năm, Hiền Hồ vướng vào ồn ào làm ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh

Chuyện gì đã xảy ra với Hiền Hồ?

Vào tháng 3/2022, Hiền Hồ bị gọi tên khắp các diễn đàn mạng xã hội vì drama tình cảm. Cụ thể, Hiền Hồ vướng nghi vấn là người thứ 3, xuất hiện bên một người đàn ông đã có gia đình. Trước những bằng chứng bị tung ra liên tục, Hiền Hồ lui về ở ẩn, khoá các nền tảng mạng xã hội, huỷ lịch xuất hiện ở các sự kiện. Hình ảnh của nữ ca sĩ bị ảnh hưởng nặng nề, kéo theo hàng loạt tranh cãi và phản ứng trái chiều từ công chúng. Từ một giọng ca trẻ có nhiều bản hit và được kỳ vọng, Hiền Hồ bất ngờ trở thành cái tên gắn liền với scandal, con đường sự nghiệp bị chững lại rõ rệt.

Sau giai đoạn im ắng, Hiền Hồ bắt đầu có những động thái quay trở lại nhưng theo cách khá thận trọng. Không còn xuất hiện dày đặc tại các sân khấu lớn hay gameshow truyền hình, cô chọn biểu diễn tại các phòng trà, sự kiện nhỏ tuy nhiên đều không được công chúng đón nhận nhiệt tình như trước kia. Trong khoảng thời gian này, Hiền Hồ cũng đã rao bán chiếc xe G63 với giá hơn 13 tỷ đồng.

Tháng 9/2022, Hiền Hồ lần đầu lên tiếng nói: "Khi biến cố lớn như vậy xảy ra, tôi đã quá suy sụp, khủng hoảng, không thể làm gì, đến nỗi đóng tất cả tài khoản mạng xã hội cá nhân. Mỗi ngày trôi qua, tôi lo sợ không biết chuyện gì tiếp theo xảy ra. Hơn nữa, tôi phải dành sự tôn trọng riêng tư cho những người có liên quan. Do đó, tôi im lặng chứ không phải có ý định né tránh".

Đến cuối năm 2023, Hiền Hồ tiếp tục viết tâm thư nhận sai và xin lỗi khán giả, cô chia sẻ trên trang cá nhân: "Những hành động, suy nghĩ sai lầm và lệch lạc và cuối cùng dẫn chính bản thân mình bước vào một con đường sai lầm. Những sự nuông chiều, sự chăm sóc và quan tâm đó đã khiến mình tưởng đó là một tình yêu và sự may mắn của mình. Cho tới ngày ông trời đã giáng cho một cái tát để mình biết mình đã sai lầm và ngu dốt đến nhường nào. Sự ham mê vật chất, sự ảo tưởng. Sự ngu ngốc của bản thân mà đã phải trá giá...".

Từ sau tâm thư xin lỗi, Hiền Hồ sử dụng lại mạng xã hội nhưng lại kéo theo hàng loạt tranh cãi, phẫn nộ từ cư dân mạng vì thái độ khó chấp nhận. Theo đó, trong 1 livestream vào tháng 1/2024, Hiền Hồ lần nữa xin lỗi mong được cơ hội làm lại, cô nói: "Chuyện tình cảm một mình em xây dựng và quyết định được hết sao. Giờ đây em không còn liên quan đến câu chuyện đó. Em muốn sửa sai, muốn làm lại cuộc đời. Bài học của em thì hãy cứ nhìn em và đừng mắc sai lầm như em vì em đã rút ra bài học lớn lắm rồi. Show huỷ cũng huỷ, chửi cũng đã chửi rồi, tẩy chay không thiếu. Sống trong hoang mang, dằn vặt lo sợ. Hình tượng cũng sụp đổ rồi, suy sụp hay hối hận những gì mình làm cũng rồi. Giờ em chỉ biết bước tiếp, em bước tiếp và sửa sai thì em không sai mọi người. Em muốn được tiếp tục sống và hoàn thiện. Em không thách thức mà với thái độ tiếp thu ạ".

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, trong livestream vào tháng 2/2024, Hiền Hồ lại đáp trả căng, thái độ ngông cuồng khi bị nhắc lại ồn ào tình ái. Trên sóng trực tiếp, cô nói: "Đời tư thì có nhiêu đó mọi người biết hết rồi đó. Vẽ mây, vẽ hoa, vẽ cái này cái nọ ra đủ thứ rồi đó. Ok luôn, vậy đó. Tè le hết rồi đó, giờ còn nghe cái gì nữa? Muốn nghe sao thì nghe. Giờ quay lại showbiz được thì quay, không thì thôi, chị cứ kệ, chị cứ làm việc của chị thôi, ai làm gì thì làm, không có khao khát đâu".

Sau những gì đã xảy ra trước đó, cách hành xử này của Hiền Hồ khiến cô càng thêm "mất điểm" trong mắt khán giả. Nhiều người đặt dấu hỏi về sự chân thành trong những lời xin lỗi, khi cách hành xử sau đó lại đi theo hướng hoàn toàn trái ngược. Không ít ý kiến cho rằng, việc vừa bày tỏ mong muốn sửa sai nhưng lại có những phản ứng căng thẳng như vậy khiến công chúng khó cảm nhận được sự thay đổi thực sự. Bên cạnh đó, thái độ "bất cần" được thể hiện qua cách trả lời cũng khiến một bộ phận khán giả cảm thấy khó đồng cảm.

Bẵng đi một thời gian, đến tháng 8/2025, Hiền Hồ lại xin lỗi. Khi đó, cô quỳ trên sân khấu và nói: "Có một Hiền Hồ từng sai trái trong quá khứ đã trưởng thành hơn. Nếu có một lời nhắn, tôi muốn gửi đến tất cả mọi người và các bạn trẻ là: Đừng bao giờ mắc sai lầm như Hiền. Hãy nhìn vào Hiền, nhìn vào những vết xước của Hiền và né xa những cạm bẫy và hào quang không có thật. Hãy mạnh mẽ đi trên con đường của mình một cách tự tin và bản lĩnh hơn".

Hiền Hồ không sống ẩn giật, vẫn lộ diện nhưng còn hot như xưa?

Ở thời điểm hiện tại, cuộc sống của Hiền Hồ có nhiều thay đổi so với giai đoạn trước khi xảy ra ồn ào. Nữ ca sĩ vẫn duy trì việc đi hát nhưng chủ yếu là ở các sân khấu phòng trà hoặc sự kiện nhỏ, tần suất không quá dày đặc như trước đây. Những show diễn của cô xuất hiện rải rác, mang tính duy trì hơn là bùng nổ hay phủ sóng.

Dù đã có những sản phẩm âm nhạc mới được ra mắt, nhưng hiệu ứng mà Hiền Hồ nhận về vẫn chưa thể so sánh với thời kỳ trước. Các dự án không tạo được độ lan tỏa mạnh, cơ hội cô trở lại các sân khấu lớn như trước kia vẫn còn bỏ ngỏ.

Bên cạnh âm nhạc, Hiền Hồ lại gây chú ý khi thường xuyên lộ diện trên sân pickleball, bộ môn thể thao đang được nhiều nghệ sĩ yêu thích. Cô góp mặt trong nhiều giải đấu và được nhận xét là một "pick thủ" khá nổi bật. Hiền Hồ vẫn thường xuyên đi du lịch sang chảnh, dùng đồ hiệu đắt đỏ.... nhìn chung dù không còn đi hát nhiều như trước nhưng cuộc sống xa hoa của cô cũng không khác là mấy.

Về đời tư, Hiền Hồ cũng kín tiếng hơn. Cách đây không lâu, cô từng bị bắt gặp có những khoảnh khắc thân thiết bên một chàng trai trên sân pickleball, làm dấy lên nhiều đồn đoán. Trước những bàn tán này, nữ ca sĩ không lên tiếng, tiếp tục giữ im lặng như cách cô đang lựa chọn để đối diện với dư luận.

Có thể thấy, thay vì phản ứng mạnh mẽ như trước, Hiền Hồ của hiện tại chọn cách bình tĩnh hơn, hạn chế đáp trả những ý kiến tiêu cực và tập trung vào cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên, con đường trở lại và lấy lại vị thế như trước của Hiền Hồ vẫn được đánh giá là không hề dễ dàng, thậm chí khó có thể như trước.

Từ câu chuyện của Hiền Hồ, có thể thấy đời tư không còn là phạm vi hoàn toàn cá nhân đối với người nổi tiếng. Mỗi lựa chọn, mỗi mối quan hệ đều có thể trở thành yếu tố tác động trực tiếp đến sự nghiệp. Vì vậy, việc giữ gìn hình ảnh, xây dựng đời tư lành mạnh và ứng xử khéo léo trước công chúng ngày càng trở thành điều cần thiết, nếu không muốn đánh đổi bằng chính con đường nghệ thuật mà mình đã dày công gây dựng.

Ảnh: FBNV

Tác giả: Hạ Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn