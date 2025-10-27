Cục trưởng Cục CSGT cảnh báo

Phát hiện hơn 2.000 trường hợp có nồng độ cồn/ngày

Ngày 25/10, Cục CSGT cho biết, Cục trưởng Cục CSGT tiếp tục phát lệnh cho lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông từ 19h30 đến 23h cùng ngày.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn của một tài xế (Ảnh: Cục CSGT).

Theo Cục CSGT, chỉ trong ngày 24/10, lực lượng CSGT đã kiểm soát 57.339 lượt lái xe (5.155 xe khách, 3.396 xe tải, 11.621 xe con, 36.173 xe mô tô, 4 xe ô tô chuyên dùng, 990 xe thô sơ). Qua kiểm tra phát hiện và lập biên bản xử lý 2.062 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (gồm: 11 xe tải, 47 xe con, 1.959 xe mô tô, 45 xe thô sơ và phương tiện khác).

CSGT toàn quốc sẽ ra quân xử lý vi phạm thường xuyên, liên tục trong thời gian tới

Theo đánh giá của Cục trưởng Cục CSGT, kết quả trên đã phản ánh thói quen của một bộ phận người tham gia giao thông chưa chấp hành nghiêm quy định về nghiêm cấm điều khiển phương tiện trong cơ thể có nồng độ cồn, tại các thành phố lớn có kết quả xử lý mặc dù cao nhưng chưa tương xứng với tình hình thực tế trên tuyến, địa bàn.

Việc trong tối ngày 24/10, lực lượng CSGT đã ngăn chặn nguy cơ xảy ra hơn 2.000 vụ tai nạn, va chạm giao thông có nguyên nhân xuất phát từ người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn là con số đáng báo động.

CSGT sẽ ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn cho đến khi thiết lập được thói quen "đã uống rượu bia thì không lái xe" (Ảnh: Cục CSGT).

Việc CSGT toàn quốc thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT cùng ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết, cho đến khi thiết lập được thói quen "đã uống rượu bia thì không lái xe".

