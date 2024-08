Cụ bà 96 tuổi hít được xà đơn, nâng tạ 15kg, xỏ chỉ may áo nhờ ngày nào cũng làm 3 thói quen đơn giản

Ngày nào cháu trai không rủ đi tập gym là trách

Những ngày qua, đoạn video về cụ bà 96 tuổi ở Hà Tĩnh vui vẻ tập gym, bơi lội khiến nhiều người xem ngưỡng mộ, xin bí quyết chăm sóc sức khỏe của cụ bà.

Your browser does not support the video tag.

Video bà Nguyễn Thị Huynh tập hít xà cùng cháu trai.

Trao đổi với chúng tôi, anh Võ Tá Nam (34 tuổi), đang kinh doanh tự do ở Hà Tĩnh cho biết, cụ bà trong video là bà nội của anh, tên Nguyễn Thị Huynh (ở TP Hà Tĩnh). “Bà tôi biết bơi và thích bơi đã lâu. Vì vậy, mỗi khi có dịp đi du lịch hay cuối tuần là bà bơi cho khỏe. Còn gym, bà mới tập khoảng gần 4 tháng nay”, anh Nam chia sẻ.

Bà Huynh trong buổi tập gym mới đây. Ảnh: Tá Nam.

Anh Nam cho biết, anh có một phòng tập gym riêng và đến tập mỗi ngày. Đầu tháng 4 vừa qua, anh rủ bà nội đến phòng tập gym cùng mình cho vui, vì thấy bà thường xuyên đi bộ một mình. Ban đầu bà Huynh e ngại vì phòng tập toàn thanh niên trẻ. Phần khác, bà sợ tuổi đã cao nên không tập được các động tác trong gym.

“Tôi nói, phòng tập có máy chạy bộ và sẽ có các bài tập phù hợp với bà. Bà đến tập với tụi cháu cho vui. Bà đi bộ ngoài công viên, ngoài đường vắng nhiều khi cháu và bố mẹ cũng không yên tâm”, anh Nam nói với bà nội. Nhờ vậy, cụ bà sinh năm 1928 đã đồng ý đến phòng gym tập cùng cháu trai.

Tại phòng tập gym, bà Huynh được anh Lưu Văn Phương là huấn luyện viên của phòng tập hướng dẫn các bài tập đơn giản như đi bộ trên máy, chạy bộ trên máy vận tốc 6 -7 km/giờ, nâng mức tạ từ 1- 2kg. “Người già thường xương khớp yếu, tôi chỉ cho bà tập các bài đơn giản, mỗi buổi tập khoảng 30 phút. Nhưng buổi tập nào bà Huynh cũng tập rất chăm chỉ. Có khi chạy trên máy được vài phút bà đòi tăng vận tốc lên, mức tạ cũng muốn tăng lên. Có lần bà còn nâng được mức tạ 15kg, hít được cả xà đơn dưới sự hỗ trợ của cháu trai” anh Phương chia sẻ.

Đến nay, bà Huynh đã tập gym được gần 4 tháng và rất thích môn tập này nên ngày nào cũng đến phòng tập 30 phút. “Hôm nào tôi không rủ đi là bà trách”, anh Nam nói. Cũng nhờ môn tập này đã giúp cụ bà ăn uống ngon miệng, ngủ ngon hơn và tăng được hơn 3kg.

Bà Huynh đang bơi. Ảnh cắt từ video.

Mỗi buổi tập của bà nội, anh Nam đều dùng điện thoại quay lại chia sẻ lên trang cá nhân để làm kỷ niệm cho bà. Anh không ngờ, các đoạn video về tập gym, bơi lội của bà lại được nhiều người xem, chia sẻ, nhiều người để lại bình luận ngưỡng mộ như vậy.

Ngày nào cũng tập thể dục, massage và sống vui vẻ

Vợ chồng bà Huynh sinh lần lượt 9 người con, cả trai và gái. Con đông, lại làm ruộng nên cuộc sống không dư dả, nhưng hai vợ chồng vẫn nuôi các con ăn học đầy đủ. Vì vậy, ngày còn trẻ bà khá vất vả.

Khi các con đã trưởng thành và có gia đình riêng, bà Huynh đỡ vất vả hơn, nhưng vẫn không lúc nào để tay chân nghỉ ngơi. “96 tuổi rồi bà vẫn rất minh mẫn, nhớ tên được 29 cháu nội ngoại, 36 chắt và 2 chút. Bà vẫn chủ động mọi sinh hoạt cá nhân, phụ con cháu làm việc nhà như nấu cơm, lặt rau, quét nhà, rửa bát. Vì vậy, anh em chúng tôi vẫn còn được ăn cơm bà nấu, được bà giúp làm việc này việc kia”, anh Nam chia sẻ.

Điều đặc biệt ở cụ bà 96 tuổi này là mấy chục năm qua, ngoài 9 lần sinh con bà chỉ bị các bệnh lặt vặt như cảm cúm, đau đầu, cảm lạnh… uống thuốc là khỏi, chưa phải nằm viện điều trị. Lần đi khám sức khỏe định kỳ mới đây, bà chỉ bị cao huyết áp nhẹ, còn các chỉ số xét nghiệm khác đều cho kết quả bình thường. Chân tay bà cũng khỏe mạnh, hoạt động bình thường, tai bà vẫn thính, mắt vẫn sáng. “Đến giờ, bà tôi vẫn còn xỏ chỉ để may vá được”, anh Nam kể về sức khỏe của bà nội.

Ngoài thường xuyên vận động, bà Huynh luôn giữ tinh thần lạc quan. Ảnh: Tá Nam.

Chia sẻ về cách chăm sóc sức khỏe của mình, bà Huynh cho biết, bà không có bí quyết nào cả. Mấy chục năm qua, bà vẫn ăn các thực phẩm bình dân như rau củ quả, trứng, cá, thịt gà, thịt vịt… có sẵn trong vườn hoặc mua ngoài chợ, không kiêng gì. Các món ăn đều chế biến kiểu món mặn. Khi đã lớn tuổi, răng yếu hơn, bà sẽ ăn các món ăn mềm, có nước như phở, bún, cháo, bánh canh….

Về vận động, từ khi bước sang tuổi tứ tuần, ngoài thời gian đi làm ngoài đồng ruộng, bà sẽ dành khoảng 40 phút mỗi ngày đi bộ quanh làng, trong công viên vào chiều muộn hoặc sáng sớm. Khoảng 4 tháng qua, dù mỗi ngày đã tập gym 30 phút, bà cũng không từ bỏ thói quen đi bộ. Theo bà, đi bộ là bài tập nhẹ nhàng, phù hợp với người già, giúp cho các cơ xương khớp được vận động, từ đó tránh bị đau, nhức mỏi. Đi bộ cũng giúp bà được trò chuyện với nhiều người, hít thở không khí trong lành, từ đó giúp tinh thần thoải mái, vui vẻ hơn.

Ngoài ra, để giữ cho các cơ xương khớp chắc khỏe, làn da nhuận hồng như hiện nay, bà Huynh massage toàn cơ thể mỗi ngày. Theo bà, massage là liệu pháp đơn giản, dễ thực hiện nhưng giúp cơ thể lưu thông máu tốt, giảm căng thẳng, mệt mỏi, giúp ngủ ngon, tinh thần minh mẫn và làn da trẻ trung, giảm các nếp nhăn.

Anh Nam cho biết, bà Huynh rất thích đi du lịch hoặc đi chơi cùng con cháu. Ảnh: Tá Nam.

Bà Huynh cũng luôn giữ mối quan hệ hòa đồng, thân thiện, vui vẻ với hàng xóm. Với các con cháu, bà luôn dành sự yêu thương, quan tâm và luôn muốn được cùng các cháu đi chơi, đi du lịch. “Bà tôi rất thích được đi chơi, đi du lịch. Tới đây, gia đình tôi sẽ đưa bà đến Nha Trang, Phan Thiết chơi cho biết. Tôi chưa thấy bà giận ai, trách ai hay buồn. Lúc nào bà cũng cười nói vui vẻ. Anh em chúng tôi thường xuyên nói với nhau, con cháu còn trẻ khỏe nhưng ai được như bà”, anh Nam chia sẻ.

Các nghiên cứu được thực hiện tại Úc, Phần Lan, Mỹ đã chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa tuổi thọ và tinh thần lạc quan. Trong đó, một nghiên cứu năm 2019 cho thấy cả nam và phụ nữ có mức độ lạc quan cao thường sống lâu hơn 11% đến 15% so với những người ít suy nghĩ tích cực. Trên thực tế, những người lạc quan có thể sống đến 85 tuổi hoặc hơn. Theo TS.BS tim mạch Alan Rozanki, thành viên nhóm nghiên cứu của Viện nghiên cứu y khoa Berghofer (Úc), những người lạc quan thường có sức khỏe tốt và hạnh phúc hơn. Đặc biệt chức năng trao đổi chất tốt hơn, ít bị kháng insulin, viêm nhiễm. Những người lạc quan thường duy trì lối sống tích cực, năng vận động lại ít hút thuốc hơn, ít lạm dụng rượu bia, có chế độ ăn uống hợp lý nên có trọng lượng cơ thể ở ngưỡng tốt… Những đặc điểm này chính là chìa khóa cho sức khỏe và tuổi thọ mà mọi người nên học tập. Các nghiên cứu cũng cho thấy sống lạc quan giúp cải thiện sức khỏe thể chất nói chung. Tinh thần tốt có thể điều chỉnh chế độ ăn uống, thúc đẩy thói quen tập thể dục, cải thiện sức khỏe tim mạch, hệ thống miễn dịch, chức năng phổi và giảm nguy cơ tử vong.

Tác giả: Diệu Thuần

Nguồn tin: kienthuc.net.vn