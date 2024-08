Cụ bà 92 tuổi phải sống chung với "chuồng cọp" do con trai dựng giữa nhà

Your browser does not support the video tag.

Đảo lộn cuộc sống vì bị ngăn giữ nhà trái phép

Theo phản ánh của ông Nguyễn Đăng Long, 63 tuổi, từ nhiều năm qua ông Long sống cùng mẹ mình là cụ Nguyễn Thị Dung, 92 tuổi, trong căn phòng 16,2m2 thuê của nhà nước từ năm 1963, có địa chỉ tại khu nhà ở số 149A Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Đến tháng 9/2023 thì ông Nguyễn Đăng Đài, là anh trai của ông Long, đã tự ý cho người đến sử dụng vật liệu khung sắt và lưới thép B40 ngăn giữ một phần góc nhà với diện tích gần 4m2, đồng thời đem nhiều vật liệu phế thải như kính vỡ, bìa giấy... chứa trong khu vực ngăn giữ trái phép.

"Chuồng cọp" do ông Nguyễn Đăng Đài ngăn bằng khung thép và lưới thép B40 trong căn nhà 16,2m2 của cụ Nguyễn Thị Dung

Ông Long cho biết: “Đây là căn phòng mẹ tôi đứng tên thuê của nhà nước từ năm 1963, từ cách đây 39 năm, ông Đài không sống trong căn phòng này, hiện chỉ có 2 mẹ con tôi sinh sống.

Kể từ khi ông Đài tự ý xây dựng khung sắt thép theo kiểu chuồng cọp, ngăn giữ trái phép trong căn phòng, khiến cuộc sống của mẹ con tôi bị đảo lộn. Mẹ tôi năm nay 92 tuổi rồi, sức khỏe rất yếu. Hôm đưa cụ đi cấp cứu, không thể bế cụ ra được, bởi vướng cái chuồng cọp này, đường đi lối lại chỉ còn chưa đến 60cm nên vợ chồng tôi phải cõng cụ mới đi lọt”.

Căn phòng nhỏ vốn đã ngột ngạt, nay thêm cái "chuồng cọp" cùng các đồ phế thải trong đó, khiến cuộc sống của cụ Dung càng thêm ngột ngạt

Căn phòng vốn đã ngột ngạt chật hẹp, nay lại bí bách hơn. Các đồ vật phải xếp chồng lên nhau bởi một góc căn phòng đã bị quây làm chuồng cọp, chứa nhiều vật dụng dễ cháy, khiến cho cuộc sống của cụ bà Nguyễn Thị Dung càng thêm chật vật.

Sự việc diễn ra gần cả năm nay, ông Nguyễn Đăng Long đã nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết.

Vào ngày 31/10/2023, UBND phường Lê Đại Hành đã tổ chức giải quyết vụ việc. Theo đó, tại biên bản làm việc của UBND phường không có sự tham dự của ông Nguyễn Đăng Đài, người tự ý ngăn giữ trái phép căn phòng của cụ Nguyễn Thị Dung đang sinh sống.

Các đồ vật phải xếp chồng nên nhau vì không còn đủ chỗ kể từ khi xuất hiện "chuồng cọp" trong nhà

Đơn vị cho thuê nhà là Xí nghiệp quản lý phát triển nhà Hai Bà Trưng, Hà Nội, khẳng định việc ông Nguyễn Đăng Đài tự ý dựng khung sắt lưới thép ngăn căn phòng đang thuê của nhà nước là trái quy định. Xí nghiệp đề nghị ông này tháo dỡ trả lại nguyên trạng ban đầu.

Thế nhưng cho đến nay, cụ Nguyễn Thị Dung vẫn phải sống cùng “chuồng cọp” và những đồ phế thải trong đó.

Sau ngăn giữ nhà là đến hành hung đánh đập

Vụ việc trở nên nghiêm trọng, khi 2 người con trai của ông Đài từ Australia trở về Việt Nam, họ đã ra tay đánh đập vợ chồng người chú ruột mình một cách tàn tệ ngay giữa phố, vì đã phản ứng ngăn chặn lại bố mình là ông Nguyễn Đăng Đài làm “chuồng cọp” ngăn giữ nhà.

Cụ thể, vào ngày 6/9/2023, ông Long trở về nhà và phát hiện ra việc ngăn giữ nhà trái phép trên, vợ chồng ông Long có phản ứng, yêu cầu ông Đài dỡ bỏ “chuồng cọp” trong căn phòng, trả lại hiện trạng ban đầu. 2 người con ông Đài đã lao vào đánh vợ chồng ông Long đến chấn thương, vợ ông Long sau đó phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội, để điều trị 10 ngày.

Hai người cháu ruột đã tấn công vợ chồng ông Nguyễn Đăng Long

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, vợ ông Long, cho biết: “Việc nhà cửa thì tôi không can dự vào, hôm đó tôi về thăm mẹ chồng thì vợ chồng ông Đài cùng 2 người con trai đến, sau khi xảy cãi vã với chồng tôi, họ lao vào đánh chồng tôi, thì tôi vào can ngăn. Thế là 2 người con trai ông Đài lao vào đánh cả vợ chồng tôi và cả con gái tôi. Hai thanh niên to lớn lực lưỡng cứ nhằm vào đầu, vào mặt tôi đấm đá, khi tôi ngã xuống đường họ vẫn nhằm vào mặt tôi để đánh”.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, vợ ông Long, vẫn chưa hết bàng hoàng trước trận đòn do người cháu ruột của chồng đánh lên đầu, lên mặt bà

Kể từ khi bị 2 người cháu chồng hành hành hung, tình hình sức khỏe của bà Hằng trở nên xấu đi, bà liên tục phải vào bệnh viện điều trị, một bên mắt đã bị giảm thị lực, không thể nhìn rõ. Bà Hằng đã nhiều lần đề nghị cơ quan chức năng cho đi giám định lại thương tật nhưng cho đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng đồng ý.

Giấy tờ đi khám chữa bệnh của bà Hằng, sau khi bị cháu chồng hành hung đánh đập

Ông Long cho biết: “Từ khi xảy ra vụ việc, đến nay đã gần 1 năm, tôi đã gửi đơn thư đến nhiều cơ quan chức năng nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, “chuồng cọp” ngăn nhà vẫn tồn tại, vụ hành hung đánh đập vợ chồng tôi cũng không được giải quyết và cũng không thể biết được lý do là vì sao?".

UBND quận Hai Bà Trưng cần vào cuộc chỉ đạo xử lý dứt điểm

Để làm rõ nguyên nhân vì sao vụ việc dựng “chuồng cọp” giữa nhà cụ Nguyễn Thị Dung, ở khu nhà ở số 149A Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), phóng viên Báo PNVN đã liên hệ với lãnh đạo UBND phường Lê Đại Hành để làm việc.

Ông Vũ Ngọc Quyết, Phó Chủ tịch UBND phường Lê Đại Hành, cho biết: Việc ngăn giữ nhà ở hộ nhà cụ Nguyễn Thị Dung là có, lãnh đạo UBND phường cũng đã đến xác minh, lập biên bản hiện trạng. Ông Nguyễn Đăng Đài có dùng khung sắt, lưới thép B40 và để đồ phế thải trong đó.

"Tuy nhiên, căn hộ này thuộc về Công ty quản lý nhà Hai Bà Trưng quản lý. Chúng tôi đã yêu cầu đơn vị này có biện pháp xử lý trả lời cho công dân. Còn việc 2 người con ông Đài đến đánh đập vợ chồng ông Long thì chúng tôi cũng nắm bắt được và đã giao cho Công an phường có biện pháp xử lý, phía Công an phường cũng đã báo cáo lên Công an quận", ông Quyết cho biết.

Ông Vũ Ngọc Quyết, Phó Chủ tịch UBND phường Lê Đại Hành

Sự việc đã diễn ra gần 1 năm trời, chiếc "chuồng cọp" vẫn chình ình trong căn nhà của cụ Dung, với những đồ phế liệu, rác thải gây ô nhiêm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn.

Theo Điều 158 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) thì tội xâm phạm chỗ ở của người khác được quy định như sau: - Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây xâm phạm chỗ ở của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: + Khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác; + Đuổi trái pháp luật người khác ra khỏi chỗ ở của họ; + Chiếm giữ chỗ ở hoặc cản trở trái pháp luật người đang ở hoặc người đang quản lý hợp pháp vào chỗ ở của họ; + Xâm nhập trái pháp luật chỗ ở của người khác. - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: + Có tổ chức; + Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; + Phạm tội 02 lần trở lên; + Làm người bị xâm phạm chỗ ở tự sát; + Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. - Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

* Báo PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

