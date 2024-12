Công an xã hỗ trợ cháu bé đi lạc về với người thân

Nhân ái

Rạng sáng 18/12, Công an xã An Bình (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) tiếp nhận tin báo của người dân tại ấp An Định, phát hiện một bé trai có biểu hiện bị lạnh, co giật. Công an xã nhanh chóng đến nơi và giữ ấm cho bé trai, đưa về trụ sở Công an xã chăm sóc.