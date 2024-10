Người phụ nữ đi lạc gần 300km từ Nghệ An vào Quảng Bình, được công an giúp tìm người thân

Bà Thắm (áo trắng đứng giữa) đi lạc gần 300km từ Nghệ An vào Quảng Bình, sau đó được công an địa phương hỗ trợ tìm người thân - Ảnh: Q.V.

Ngày 4-10, Công an xã Thanh Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) cho biết vừa tìm được người thân bà Lô Thị Thắm, trú tại xã Nghĩa Thái (huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) sau khi phát hiện bà Thắm đi lạc đến xã này.

Đến 2h sáng cùng ngày, người thân bà Thắm từ Nghệ An đã vào Quảng Bình đón bà về nhà.

Sau đó gia đình bà Thắm đã viết thư gửi lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình, chỉ huy Công an huyện Tuyên Hóa và Công an xã Thanh Hóa để bày tỏ lòng biết ơn về việc giúp đỡ gia đình tìm được người thân sau nhiều ngày mất tích.

Vào chiều 3-10, Công an xã Thanh Hóa nhận được tin báo của người dân về việc có một người phụ nữ lạ mặt có biểu hiện bất thường về tâm lý tại thôn 2 Bắc Sơn.

Công an xã đã tiếp cận và xác minh được người này là bà Lô Thị Thắm, trú tại Nghĩa Thái, Tân Kỳ, Nghệ An.

Tiếp đó Công an xã Thanh Hóa đã liên lạc với Công an xã Nghĩa Thái để tìm thân nhân cho bà Thắm. Nhận được thông tin, gia đình bà Thắm đã có mặt tại Công an xã Thanh Hóa.

Người thân bà Thắm cho biết bà Thắm có tâm lý bất bình thường đã hơn một năm nay. Ngày 29-9 vừa qua, bà bỏ đi khỏi nhà và mất tích. Gia đình đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ