Công an vào cuộc vụ học sinh bị đánh xuất huyết não

Thông tin ban đầu, học sinh bị hành hung hội đồng là N.T.A.T (sinh năm 2010) đang là học sinh trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa (xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Nam sinh bị đánh hội đồng

Sự việc được diễn ra vào giờ giải lao buổi sáng ngày 31/10, do mâu thuẫn cá nhân, khi A.T. đang ngồi xem điện thoại thì bị nhóm người lao vào đánh hội đồng. Do không có người can ngăn kịp thời nên khi A.T. nằm bất động nhân sự thì nhóm hành hung mới chịu bỏ đi.

Nam sinh được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng xuất huyết não, ngừng tim. Các bác sỹ tiên liệu xấu. Được biết, gia đình A.T. khá khó khăn, mẹ bị bệnh thường xuyên bị điều trị. Do mong muốn gánh vác với gia đình nên A.T. chọn học nghề từ sớm.

Nam sinh bị xuất huyết não sau khi bị đánh hội đồng

“Phía nhà trường sau khi biết sự việc đã cử người trực tiếp xuống viện và gia đình thăm, động viên, hỗ trợ. Hiệu trưởng cũng đã có mặt tại nhà nam sinh A.T. để thăm hỏi. Còn nội dung vụ việc phải chờ cơ quan công an vào cuộc kết luận mới có hướng xử lý. Trước mắt, nhà trường ổn định tình hình các em học sinh, tuyên truyền, xử lý các mâu thuẫn dễ dẫn tới bạo lực học đường”, lãnh đạo Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa nói.

Trước đó, Tỉnh ủy Thanh Hóa có văn bản về việc chấn chỉnh tình trạng bạo lực học đường trên địa bàn. Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đã dành nhiều sự quan tâm đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em cũng như có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, hướng đến xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Tuy nhiên, tình trạng bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh hiện nay có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, với tính chất ngày càng nghiêm trọng'. Thực trạng trên gây tác động tiêu cực đến thể chất, tinh thần, đạo đức, lối sống của thế hệ trẻ, gây mất an ninh, an toàn cho học sinh, ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Nguyên nhân của thực trạng trên là một bộ phận học sinh thiếu kỹ năng ứng xử; chịu ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội, trò chơi, phim ảnh bạo lực, dẫn đến hành vi bắt chước, lệch chuẩn; việc tuân thủ nội quy, kỷ luật còn hạn chế; một số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường chưa được tập huấn, thiếu kỹ năng phát hiện và can thiệp sớm các dấu hiệu bạo lực.

Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các tổ chức xã hội trong giáo dục, quản lý học sinh có lúc chưa thực sự hiệu quả, đặc biệt, một số gia đình do áp lực mưu sinh chưa có thời gian quan tâm đúng mức đến sự trưởng thành của con cái.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: congly.vn