Công an tỉnh Bạc Liêu có tân giám đốc

Sáng 30/1, thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Hồ Việt Triều (50 tuổi, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau) giữ chức giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu từ ngày 1/2.

Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an), cũng thông báo quyết định của Bộ trưởng về việc điều động đại tá Lê Việt Thắng (51 tuổi, quê quán tỉnh Hưng Yên), giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, đến nhận công tác và giữ chức giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Việc trao quyết định cho đại tá Lê Việt Thắng được tổ chức tại Công an tỉnh Yên Bái.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao quyết định cho đại tá Hồ Việt Triều (trái). Ảnh: Nhật Tân.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh đại tá Lê Việt Thắng và đại tá Hồ Việt Triều được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Ông đánh giá cao những đóng góp của đại tá Lê Việt Thắng đối với Công an tỉnh Bạc Liêu trong hơn 3 năm qua. Trong suốt quá trình công tác, đại tá Thắng luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, là người cán bộ, lãnh đạo chỉ huy có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, có năng lực, kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ cũng như trong lãnh đạo.

Thứ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng đại tá Hồ Việt Triều và khẳng định đây là sự ghi nhận nỗ lực, phấn đấu của ông Triều trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

“Trên cương vị mới, đồng chí Hồ Việt Triều cần tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm và truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng Đảng ủy, ban giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác công an, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Tác giả: Việt Tường - Nhật Tân

Nguồn tin: zingnews.vn