Công an lấy lời khai người đàn ông hành hung cô gái ở Gò Vấp

Clip ghi lại vụ việc.

Ngày 15-1, Công an phường 12, quận Gò Vấp, TP HCM phối hợp Công an quận Gò Vấp mời làm việc với người đàn ông hành hung cô gái mà Báo Người Lao Động đã thông tin.

Hình ảnh ghi lại người đàn ông hành hung xong định rời đi nhưng bị ngăn lại.

Cô gái được xác định là N.T.L.N (21 tuổi, ngụ quận Tân Phú). Trước đó, chị N. đã đến Công an quận trình báo về việc mình bị một người đàn ông hành hung.

Công an quận Gò Vấp đang lấy lời khai, tiếp tục làm rõ vụ việc.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip một người đàn ông đạp ngã xe và hành hung một cô gái trẻ.

Clip thể hiện cô gái cầu cứu những người đi đường để nói rằng người đàn ông đã tạt đầu xe của cô và ông này có biểu hiện không tỉnh táo, ra chân đạp ngã xe cô.

Đáng nói, khi cô gái tiếp tục nói thì người đàn ông lao vào đánh. Sau đó, một số người tới can ngăn.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào tối 13-1 trên đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp.

