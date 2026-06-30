Con dâu bị gạt ngoài những cuộc bàn luận của nhà chồng

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Bi kịch của sự sòng phẳng

Trong xã hội hiện đại, không ít phụ nữ trẻ bước vào cuộc sống hôn nhân với một tâm thế rất rõ ràng: Bình đẳng, độc lập và sòng phẳng. Họ tự chủ về kinh tế, không có tư tưởng dựa dẫm hay dòm ngó tài sản của nhà chồng. Họ tin rằng, chỉ cần mình sống bằng cái tâm, cư xử đúng đạo lý, chu toàn mọi trách nhiệm từ tiền bạc đến công sức, thì nghiễm nhiên sẽ được ghi nhận như một thành viên chính thức của gia đình. Nhưng cuộc đời đôi khi lại giáng vào niềm tin ấy những đòn đau điếng, chỉ vì một định kiến muôn đời chưa thể xóa bỏ: "Con dâu mãi mãi là người ngoại đạo".

Thuỳ Linh (32 tuổi, Hà Nội) vốn là người sống thực tế, có phần lạnh lùng và khô khan. Chị tự nhận mình không phải tuýp con dâu dẻo mỏ, biết vồn vã nịnh nọt mẹ chồng, cũng chẳng giỏi ôm ấp, bộc lộ cảm xúc ngay cả với những đứa con ruột của mình. Nhưng bù lại, Linh chưa bao giờ để bản thân sống lỗi hay đối xử tệ bạc với nhà chồng.

Từ ngày bước chân về làm dâu, Linh luôn là người đứng mũi chịu sào trong mọi công việc lớn nhỏ của nhà nội. Từ giỗ chạp, lễ Tết cho đến những lúc bố mẹ chồng ốm đau, nằm viện, khoản nào cần xuất tiền, khoản nào cần góp sức, chị đều lo liệu đâu ra đấy, sòng phẳng và chu toàn. Linh luôn nghĩ, sự tận tụy và trách nhiệm tiền bạc ấy là minh chứng rõ ràng nhất cho tấm lòng của chị, và gia đình chồng sẽ nhìn vào đó để yêu thương, trân trọng chị.

Nhưng tất cả sự tự tin ấy đã sụp đổ hoàn toàn sau một buổi chiều. Hôm ấy, nhà chồng Linh tổ chức một cuộc họp gia đình nội bộ để bàn về việc phân chia tài sản thừa kế của bố mẹ chồng. Điều khiến chị bàng hoàng và uất nghẹn nhất là việc các anh chị em bên chồng đã yêu cầu chồng chị phải "nói khéo" để cấm chị bước chân vào cuộc họp đó. Chị bị gạt ra rìa hoàn toàn, không có quyền được lắng nghe, không có quyền được chứng kiến, như một kẻ tọc mạch đang rình rập nhòm ngó gia sản của nhà họ.

Linh cho biết, chị không cần tài sản thừa kế. Chị có tay, có chân, có trí tuệ để tự kiếm ra tiền lo cho bản thân và các con mà chẳng cần trông chờ vào việc bố mẹ chồng ban phát cho mảnh đất hay cái sổ tiết kiệm nào. Thứ làm chị uất hận, cay đắng, chính là sự thiếu tôn trọng. Một sự phân biệt đối xử trắng trợn đã tát vào lòng tự trọng của một người phụ nữ luôn sống kiêu hãnh và sòng phẳng.

Nỗi đau mang tên "người ngoại đạo"

Suốt 10 năm làm dâu, Minh Anh (36 tuổi, Hải Phòng) bước vào hôn nhân với tư duy văn minh: Đóng góp hết mình bằng cả tiền bạc lẫn công sức để đổi lấy sự bình đẳng, yêu thương. Chị chưa từng nề hà việc gì, từ thức đêm chăm bố chồng tai biến nửa năm trời trong bệnh viện, đến việc chủ động trích tiền kinh doanh của hai vợ chồng để phụng dưỡng ông bà. Chị cứ nghĩ sự tận tụy không toan tính ấy đã biến chị thành một thành viên thực thụ của gia đình.

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Nhưng bức tường "khác máu tanh lòng" đã hiện hình ngay khi ngôi nhà cổ của bố mẹ chồng có quyết định đền bù giải tỏa với số tiền lớn.

Vào ngày nhà chồng tổ chức "bàn nghị sự" để chia tài sản, Minh Anh vẫn tất bật dưới bếp nấu mâm cơm tươm tất phục vụ cả nhà. Khi cuộc họp bắt đầu, chị vừa bước lên, định kéo ghế ngồi xuống cạnh chồng thì mẹ chồng thản nhiên đặt vào tay chị một khay trà, buông câu nói nhẹ bẫng: "Con cầm khay này ra phòng khách xem tivi với mấy đứa nhỏ. Chuyện đất cát này là việc nội bộ dòng họ, chỉ có bố mẹ với các con ruột bàn với nhau thôi. Con dâu không nên tham gia làm gì cho phức tạp".

Minh Anh đứng sững sờ, khay trà trên tay run lên bần bật. Chị nhìn sang chồng cầu cứu, nhưng anh lảng tránh ánh mắt của vợ, cúi đầu lật giở xấp giấy tờ trong sự im lặng đáng sợ. Anh chọn cách thỏa hiệp với sự phòng bị của mẹ để đổi lấy cái gọi là "êm cửa êm nhà", mặc cho lòng tự trọng của người vợ đồng cam cộng khổ bị chà đạp.

Khoảnh khắc ấy, Minh Anh nhận ra sự thật phũ phàng: Chiếc ghế của chị ở ngôi nhà này chỉ tồn tại khi cần đóng góp tiền bạc và sức lao động. Còn khi chạm đến sự tin tưởng, chị lập tức bị gạt ra rìa như một kẻ ngoại đạo cần đề phòng. Chị không cần đất đai, thứ chị uất nghẹn là cảm giác bị đối xử như người dưng nước lã. Sau biến cố tại bàn nghị sự ấy, Minh Anh quyết định rút lại toàn bộ sự nhiệt thành. Chị vẫn làm tròn bổn phận, nhưng sợi dây tình cảm đã vĩnh viễn đứt gãy, chị chọn cách chỉ cư xử bằng trách nhiệm khô khốc của một "người ngoài" đúng nghĩa.

Đã đến lúc trả lại vị thế thực thụ cho nàng dâu

Những nàng dâu thế kỷ 21 bước vào gia đình chồng với tâm thế tự chủ, sẵn sàng gánh vác từ viện phí, giỗ chạp cho đến hiếu hỉ bằng cả tiền bạc lẫn công sức tự thân. Vì vậy, thứ họ mưu cầu nhận lại chưa bao giờ là những mét vuông đất đai hay những đồng tiền thừa kế ban phát. Thứ họ cần chính là sự tôn trọng, sự tin tưởng của một thành viên thực thụ.

Thật bất công khi một người phụ nữ chỉ được coi là "con" lúc cần đóng góp, sẻ chia trách nhiệm, nhưng lại lập tức biến thành "kẻ ngoại đạo" cần đề phòng cao độ khi chạm đến quyền lợi gia tộc. Sự thực dụng và bức tường định kiến ấy cắt đứt sợi dây tình cảm mà các nàng dâu đã nhọc nhằn vun vén.

Để một cuộc hôn nhân bền vững, các gia đình chồng cần hiểu rằng: Muốn nhận được quả ngọt từ lòng tận tụy của con dâu, trước hết hãy thôi gieo những hạt giống của sự đề phòng. Và những người chồng, xin hãy nhớ, bảo vệ vị thế của vợ trước định kiến dòng tộc không phải là bất hiếu, mà là trách nhiệm tối thiểu để giữ gìn sự tôn nghiêm của tổ ấm nhỏ. Hãy trả lại cho họ chiếc ghế xứng đáng tại "bàn nghị sự", bởi họ là bạn đời đồng hành, không phải người dưng đứng bên lề cuộc hôn nhân.

Tác giả: Bảo Khuê

Nguồn tin: phunuvietnam.vn