Có gì trong khu di tích Hải Thượng Lãn Ông vừa trở thành Di tích Quốc gia đặc biệt?

Clip: Toàn cảnh quần thể di tích Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Danh y Hải Thượng Lãn Ông sinh 12.11.1724 tại làng Liêu Xá, huyện Đường Hào (nay là huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Thuở nhỏ, ông theo cha ăn học ở kinh thành Thăng Long, sớm nổi tiếng với tư chất thông minh cả nho, y, lý, số...

Sống giữa thời buổi nhiễu nhương loạn lạc, năm 26 tuổi ông từ bỏ chốn quan trường về phụng dưỡng mẹ già tại quê ngoại ở làng Bàu Thượng, xã Tịnh Diệm, nay là xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Hơn 40 năm náu thân ở quê ngoại, Hải Thượng Lãn Ông miệt mài tìm kiếm, khảo cứu, ươm trồng các loại cây thuốc bản địa, làm thơ, dạy học, viết sách, chữa bệnh cứu người. Trong ảnh là cổng vào Di tích khu mộ Hải Thượng Lãn Ông sau khi tôn tạo, tu bổ.

Với trí tuệ uyên bác và tình yêu thương con người sâu sắc, Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông đã dành trọn cuộc đời để nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm, nâng tầm lý luận về y đức, y lý, y thuật và dược học. Bộ sách "Hải Thượng Y tông tâm lĩnh" của ông được xem là "Bách khoa toàn thư" về y học, mang giá trị phổ quát của nhân loại. Trong hình là cổng tam quan trong quần thể khu di tích Hải Thượng Lãn Ông.

Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác còn là một nhà văn, nhà thơ lớn, nhà tư tưởng và nhà khoa học lỗi lạc. Tác phẩm "Thượng kinh ký sự" của ông là tư liệu quý về y học, văn hóa, lịch sử, phản ánh chân thực bức tranh xã hội Việt Nam đương thời. Trong hình là nhà đón tiếp tại di tích khu mộ.

Ông mất năm 1791, hưởng thọ 67 tuổi, để lại cho đời một tấm gương sáng về y đức, y lý, y thuật. Mộ ông được táng tại chân núi Minh Tự, bên sông Ngàn Phố (xã Sơn Trung, Hương Sơn, Hà Tĩnh) - nơi sơn thủy hữu tình, bốn mùa thông reo, gió hát. Trong hình là nhà bia ghi danh Hải Thượng Lãn Ông.

Năm 1990, Quần thể di tích Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Dưới đây là một số hình ảnh về 2 khu di tích danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở Hà Tĩnh. Trong ảnh là đường lên khu mộ Hải Thượng Lãn Ông.

Ngày 27-12, tại Quảng trường Thành Sen, thành phố Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-2024), và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông. Ảnh khu lăng mộ của Hải Thượng Lãn Ông.

Có thể khẳng định, cuộc đời và sự nghiệp của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là tấm gương sáng về lao động, học tập, sáng tạo, y đức, trí tuệ, nhân nghĩa và tinh thần cống hiến. Những hiện vật của Hải Thượng Lãn Ông đang được lưu giữ.

Khu Lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông

Sách y học của danh y Hải Thượng Lãn Ông để lại cho đời

Bên trong điện thờ danh y Hải Thượng Lãn Ông

Vườn thuốc nam trong quần thể khu di tích vừa mới được trồng thêm.

Quần thể khu di tích Hải Thượng Lãn Ông nhìn từ trên cao

