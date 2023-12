Cô gái lái BMW lên tới 140km/h ở Thủ Đức khai với cảnh sát là... muốn thử xe

Cô gái chạy xe BMW quá tốc độ làm việc với lực lượng chức năng, chiêc xe của cô này cũng bị tạm giữ 7 ngày - Ảnh: M.H.

Tối 11-12, liên quan vụ "Xác minh video cô gái lái ô tô BMW lên tới 140km/h ở Thủ Đức", Công an phường An Lợi Đông phối hợp đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đang làm việc với N.T.D.M. (26 tuổi, ngụ TP.HCM).

M. là người lái ô tô BMW chạy quá tốc độ trong khu đô thị Sala, sau đó quay video lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. M. cho biết đang làm kinh doanh bán hàng cho hãng xe BMW, hành vi chạy tốc độ lên tới 140km/h là để thử xe.

Your browser does not support the video tag.

Công an xác định M. đã lái xe vi phạm tại tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức. M. cho hay đoạn video được quay lại và đăng tải hồi tháng 9-2023, đến nay thì nhiều người chia sẻ lại.

Đây là tuyến đường khu dân cư, tốc độ quy định là 60km/h. Theo cảnh sát giao thông, M. bị lập biên bản hành vi "điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35km/h". Với lỗi này, M. sẽ bị phạt tiền từ 10 - 12 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng.

Trước đó, ngày 11-12, mạng xã hội Facebook lan truyền và chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh cô gái cầm lái ô tô hiệu BMW chạy trên đường phố ở TP.HCM, trong khu vực đông dân cư với tốc độ cao. Đoạn video thể hiện có lúc số km trên đồng hồ lên tới 140km/h.

Đoạn video sau đó được nhiều người chia sẻ trong các hội nhóm về xe và nhận được nhiều bình luận liên quan việc chạy "thả ga" của cô gái.

Qua tìm hiểu, đoạn video được người đi cùng ô tô quay lại và sau đó chính cô gái cầm lái đăng tải lên trang cá nhân của mình.

Khu vực cô gái chạy là đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức, TP.HCM. Tốc độ tối đa tuyến đường này cho phép chạy đối với ô tô là 60km/h.

Tác giả: MINH HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ