Cô gái cao 1,84 m đăng quang Vietnam's Next Top Model

Đêm chung kết Vietnam’s Next Top Model 2025 diễn ra vào tối 12/10 tại TP.HCM. Bên cạnh 3 thí sinh Mai Hoa, Bảo Ngọc, Mỹ Ngân bước vào đêm thi cuối như kết quả đã công bố ở tập 10 trước đó, thí sinh Giang Phùng cũng được quay trở lại nhờ lượt bình chọn của khán giả.

Trải qua 2 phần thi catwalk, ngôi vị cao nhất của chương trình gọi tên Mai Hoa. Cô 20 tuổi và hiện là sinh viên Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Mai Hoa là thí sinh có chiều cao nổi bật nhất chương trình (1,84 m). Trước khi bước vào nhà chung, cô từng chiến thắng Top Model Online.

Mai Hoa là quán quân Vietnam’s Next Top Model mùa 9. Ảnh: BTC.

Chiến thắng đêm chung kết của Mai Hoa không gây bất ngờ. Ngoài sắc vóc nổi trội, phần thể hiện của người đẹp xuyên suốt các tập chương trình cho thấy tiến bộ rõ rệt. Thời điểm nhập cuộc, cô từng bị đánh giá thiếu kinh nghiệm, lóng ngóng trong các phần thi chụp ảnh.

Thí sinh 20 tuổi sau đó ghi được dấu ấn ở thử thách thực hiện video hướng về lễ Quốc khánh. Kể từ đó, Mai Hoa tiến bộ rõ rệt theo từng tập, phong độ nhìn chung khá ổn định. Ở chặng nước rút, Mai Hoa liên tục nhận lời khen từ ban giám khảo, được nhận xét có sự bứt phá mạnh mẽ.

Kết quả Vietnam’s Next Top Model mùa 9 nhìn chung làm hài lòng số đông khán giả. Song, tập chung kết của show tìm kiếm người mẫu cũng vướng nhiều tranh luận. Chương trình bị đánh giá dài lê thê, phần mở đầu và giới thiệu chiếm rất nhiều thời gian, khiến khán giả theo dõi mệt mỏi. Khâu tổ chức cũng gặp một số sự cố, khiến chương trình đôi lúc bị gián đoạn.

Trong khi, các phần thi đêm chung kết bị đánh giá kém hấp dẫn. Lớp trang điểm nhợt nhạt, kém sắc "dìm" dàn thí sinh cũng gây tranh luận trên mạng xã hội.

Tác giả: Tống Khang

Nguồn tin: znews.vn