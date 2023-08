Clip: Cầu treo bất ngờ đổ sập xuống sông khiến 32 người bị thương

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 17/8, tại làng Nanga Mentukak, tỉnh Đông Kalimantan, Indonesia.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, hàng chục người dân địa phương đang đứng trên một cây cầu bắc qua con sông cạn. Những tiếng hò reo phấn khích vang lên khi nhiều người phía dưới đang tham gia cuộc thi bắt vịt.

Tuy nhiên, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra khi cây cầu bất ngờ đổ sập xuống, đè trúng nhiều người trong đó có cả trẻ em.

Thanh tra Rahmad Kartono, Trưởng Đơn vị Điều tra Hình sự của Cảnh sát Sekadau, cho biết: "Có 32 người bị thương sau vụ việc. Một số người trong số họ đã bị gãy xương. Tất cả các nạn nhân đã lập tức được đưa đến Trung tâm Y tế Cộng đồng. Một số người trong số họ cũng đã được chuyển đến bệnh viện".

Ông cho biết thêm, những người xem trước đó đã được cảnh báo không được đứng trên cây cầu ọp ẹp vì nó không ổn định và có thể sập khi có quá nhiều người.

Những người bị thương bao gồm cả thí sinh và khán giả. Họ được đưa đến Trung tâm Y tế Nanga Taman để điều trị, trong khi những người bị thương nặng hơn được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Sekadau. Không có thương vong nào được báo cáo.

Cảnh sát cho biết họ đang điều tra vụ tai nạn.

Tác giả: Hải Vân (Theo Newsflare)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn