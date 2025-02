Chuối có bộ phận cực tốt cho sức khỏe, nhiều người tiếc hùi hụi vì toàn đổ bỏ

Vỏ chuối hỗ trợ tiêu hóa

Chất xơ trong vỏ chuối giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và các vấn đề tiêu hóa khác. Ngoài táo bón, chất xơ còn giúp phòng ngừa các vấn đề tiêu hóa khác như trĩ, viêm túi thừa và ung thư đại tràng. Nó tạo môi trường thuận lợi cho lợi khuẩn phát triển, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và tăng cường sức khỏe tổng thể của hệ tiêu hóa.

Tốt cho tim mạch

Kali trong vỏ chuối giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ. Kali giúp điều hòa huyết áp bằng cách giảm tác động của natri, một khoáng chất có thể làm tăng huyết áp. Khi lượng kali trong cơ thể đủ, nó sẽ giúp thận loại bỏ natri dư thừa qua nước tiểu, từ đó giúp hạ huyết áp.

Vỏ chuối cực tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết tận dụng. Ảnh: Adobe Stock

Tăng cường hệ miễn dịch

Vitamin C và các chất chống oxy hóa trong vỏ chuối giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật. Vitamin C giúp kích thích sản xuất các tế bào miễn dịch, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng. Vitamin C không chỉ giúp tăng số lượng tế bào miễn dịch mà còn tăng cường chức năng của chúng. Vitamin C giúp các tế bào miễn dịch di chuyển nhanh hơn đến vị trí nhiễm trùng, nhận diện và tiêu diệt các tác nhân gây bệnh hiệu quả hơn.

Cải thiện tâm trạng

Vitamin B6 trong vỏ chuối giúp sản xuất serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh có tác dụng cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng. Serotonin là một chất dẫn truyền thần kinh có tác dụng giúp cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng và lo âu. Ngoài việc cung cấp vitamin B6, vỏ chuối còn chứa nhiều dưỡng chất khác như kali, chất xơ và chất chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể.

Giúp xương chắc khỏe

Magie trong vỏ chuối đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì xương chắc khỏe và ngăn ngừa loãng xương. Magie đóng vai trò then chốt trong việc duy trì cấu trúc xương chắc khỏe, giúp xương luôn dẻo dai và giảm nguy cơ gãy xương. Khi cơ thể thiếu magie, quá trình tái tạo xương bị ảnh hưởng, dẫn đến xương yếu và dễ gãy hơn, đặc biệt là ở người lớn tuổi.

Vỏ chuối ngăn ngừa ung thư

Các chất chống oxy hóa trong vỏ chuối giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư. Các chất chống oxy hóa này có tác dụng trung hòa các gốc tự do, ngăn ngừa chúng gây hại cho tế bào và DNA, từ đó giúp ngăn ngừa ung thư. Việc tận dụng vỏ chuối, thay vì vứt bỏ chúng, là một cách đơn giản và hiệu quả để tăng cường hệ thống phòng thủ tự nhiên của cơ thể và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Tốt cho thị lực

Cả chuối và vỏ chuối đều là nguồn cung cấp vitamin A tự nhiên, mang lại lợi ích tuyệt vời cho thị lực của bạn. Việc bổ sung đầy đủ vitamin A thông qua chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề về mắt như khô mắt, quáng gà và thoái hóa điểm vàng.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn