Chuẩn bị tốt nhất cho đại hội đại biểu MTTQ Nghệ An nhiệm kỳ sắp tới

Hoàn thành tốt đại hội cấp xã, huyện

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, từ cuối năm 2023 và hết tháng 5/2024, toàn bộ các xã, phường và 21 huyện, thành, thị tỉnh Nghệ An đã hoàn thành tốt đại hội đại biểu MTTQ cấp xã, huyện nhiệm kỳ mới.

Sáng ngày 5/7, Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ lần thứ 15, nhiệm kì 2019-2024. Ảnh: Điền Bắc

Theo đó, tất cả 460 xã, phường, thị trấn đã hoàn thành tổ chức đại hội, thời gian diễn ra đúng theo quy định trước tháng 3/2024. Trong đó, tổng số Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp xã là 17.940 vị.

Ông Trương Thiết Hùng, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An trình bày tờ trình hiệp thương bổ sung các vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: Điền Bắc

Tổng số Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã: Có 444 vị; còn 16 xã chưa bầu chức danh Chủ tịch (do Chủ tịch đến tuổi nghỉ hưu và xã nằm trong diện sáp nhập). Có 352 Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã là Ủy viên Ban Thường vụ (tương ứng 79,3% số xã đã bầu chức danh Chủ tịch). Số xã có trên 3 Ủy viên Ban Thường vụ nhưng Chủ tịch MTTQ Việt Nam cấp xã là Ủy viên Ban Chấp hành: 60 vị (tương ứng 13,5% số xã đã bầu chức danh Chủ tịch).

Đối với MTTQ cấp huyện, tính đến ngày 15/6/2024, 21/21 địa phương đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2024-2029. Tổng số Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp huyện là 1.333 vị; trong đó có 752 vị tái cử (56,4%) và 581 vị tham gia mới (43,6%).

Ông Lên Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Điền Bắc.

Cụ thể, cơ cấu theo các thành phần: Người đứng đầu các tổ chức thành viên 423 vị (31,7%), Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã 444 vị (33,3%), cá nhân tiêu biểu 366 vị (27,5%), cán bộ chuyên trách 100 vị (7,5%). Cơ cấu về giới, dân tộc, tôn giáo: Nữ 381 vị (28,6%), dân tộc thiểu số 314 vị (23,6%), tôn giáo 108 vị (8,1%), ngoài Đảng 300 vị (22,5%).

Đặc biệt, lần đầu tiên Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện nhiệm kỳ mới đều là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 18 vị, trong đó: Có 7 vị tái cử; còn 3 địa phương bầu khuyết chức danh Chủ tịch, gồm: Thị xã Cửa Lò (nằm trong diện sáp nhập nên không cơ cấu); huyện Tân Kỳ và Quỳ Hợp (do chưa chuẩn bị được nhân sự Ủy viên Ban Thường vụ để giới thiệu hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ cùng cấp).

Bà Võ Thị Minh Sinh, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Điền Bắc

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban MTTQ cấp huyện là 28 vị, trong đó có 7 địa phương có 2 Phó Chủ tịch. Ngoài ra, các địa phương đều giới thiệu và hiệp thương cử Phó Bí thư Thường trực cấp ủy giữ chức danh Phó Chủ tịch không chuyên trách của Ủy ban MTTQ cùng cấp.

Chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự

Với phương châm “Hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe tiếng dân, hành động vì dân” để tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đại hội MTTQ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024-2029 được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng về nhân sự, báo cáo chính trị, chỉ tiêu của nhiệm kỳ.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Điền Bắc

Cụ thể, bắt đầu từ tháng 12/2023, Tiểu ban Văn kiện đã xây dựng dự thảo đề cương; biểu mẫu phục vụ tổng hợp các số liệu; việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của các tổ chức thành viên, các vị Ủy viên và Ủy ban MTTQ cấp huyện…

Tiếp đó, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì, tổ chức các hội nghị và hội nghị các chuyên gia, thành viên Hội đồng tư vấn để góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị.

Sau khi xin ý kiến rộng rãi của các huyện, thành, thị, các chuyên gia, các nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh qua các thời kỳ, Tiểu ban Văn kiện đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo lần thứ 3, xin ý kiến các ban của Tỉnh ủy.

Ông Phan Đình Hà, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Thanh Chương đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị đại hội đại biểu Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: Điền Bắc.

Với đề án đại biểu dự đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 cơ tổng số đại biểu chính thức 353 người (tăng 10% so với nhiệm kỳ trước). Trong đó: Đại biểu đương nhiên (là Ủy viên Ủy ban khóa XIV): 106 đại biểu; đại biểu phân bổ cho các địa phương: 190 đại biểu; đại biểu phân bổ cho các tổ chức thành viên và các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có mối quan hệ phối hợp thường xuyên với MTTQ tỉnh: 20 đại biểu.

Cơ cấu thành phần đại biểu gồm: Đại biểu nữ 123 người (chiếm 34,84%); đại biểu ngoài Đảng là 147 người (chiếm 41,64%); đại biểu là người dân tộc thiểu số 78 người (chiếm 22,0 %); đại biểu các tôn giáo là 67 người (chiếm 19,0 %).

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho đại hội Mặt trận sắp tới. Trong đó, nhấn mạnh vai trò của Tổ tự quản ở khu dân cư, tiếp tục nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội. Ngoài ra, nhiều đại biểu có ý kiến nên bổ sung vào 6 nhóm chỉ tiêu của nhiệm kỳ tới cụ thể, chi tiết hơn, đặc biệt là các số liệu.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đánh giá cao kết quả đạt được của MTTQ các cấp trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, có những kết quả nổi bật như chuyển đổi số, xây dựng được trang Fanpage, bộ nhận diện...

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Điền Bắc

Đặc biệt, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn kêu gọi sự ủng hộ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hơn 5,6 ngàn tỷ, xây dựng được hơn 13 ngàn ngôi nhà Đại đoàn kết. Những kết quả này, đã góp phần xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thiên tai dịch bệnh… trên địa bàn toàn tỉnh, qua đó xây dựng tốt khối đại đoàn kết toàn dân.

"Những kết quả trên của Mặt trận được ghi nhận, đây được xem là một dấu ấn nhiệm kỳ. Không những vậy, trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận cấp trong tỉnh đã hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu, nhiệm vụ của mình", ông Hiếu nhấn mạnh.

Hội nghị đã hiệp thương cử bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Điền Bắc.

Cũng theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu, những nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức để hướng về cơ sở của Mặt trận, đã mở rộng thêm các giá trị về khối đại đoàn kết. Đồng thời, tham mưu tốt với cấp uỷ, phối hợp tốt với chính quyền. Chính những hoạt động hiệu quả của Mặt trận đã góp phần cùng các cấp, ngành đưa địa phương phát triển như trong thời gian qua.

“Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu nhiệm kỳ tới, ông Hoàng Nghĩa Hiếu cũng yêu cầu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, các vị Ủy viên cần chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các nội dung, tài liệu… theo đúng quy định. Nhất là tại hội nghị lần này, Mặt trận cấp tỉnh tiếp tục tiếp thu các ý kiến của Ủy viên Ủy ban để bổ sung, hoàn thiện hơn đề án nhân sự, thành phần đại biểu đi dự đại hội Trung ương cũng như báo cáo chính trị đại hội nhiệm kỳ 2024-2029 để hướng tới một đại hội thành công tốt đẹp", ông Hiếu yêu cầu.

Trước khi hội nghị diễn ra, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã hiệp thương cử bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm: Ông Xeo Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Sơn; ông Nguyễn Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Vinh; ông Trần Văn Đường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Thành; ông Hoàng Đăng Hòe, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Bắc Vũ

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết