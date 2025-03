Nghệ An: Người dân đến làm thủ tục đất đai tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công tăng cao

Nhu cầu làm thủ tục đất đai tăng cao

Lo lắng trước thông tin cho rằng sẽ có điều chỉnh giá đất trong tháng 4 được xem là nguyên nhân khiến người dân đổ xô làm thủ tục mua bán, chuyển nhượng đất tăng cao. Nhiều người dân thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã đến xếp hàng từ sáng sớm để lấy số làm các thủ tục liên quan đến đất đai.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Vinh những ngày qua tăng đột biến.

Thông tin từ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An cho biết, những ngày qua các Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại các địa phương như thành phố Vinh, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Nghi Lộc… lưu lượng người dân đến khu vực một cửa làm thủ tục về đất đai tăng đột biến, có những ngày lưu lượng tăng gấp 4 – 5 lần ngày bình thường. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do người dân nghe đồn có thể có những đổi mới của Luật Đất đai năm 2024. Hoặc có thể là do người dân lo ngại giá đất vườn trên địa bàn các địa phương này sắp tới sẽ điều chỉnh tăng, nên tranh thủ chuyển mục đích sang đất ở để giảm thuế… nên số lượng hồ sơ người dân đến làm giao dịch tăng lên. Các Chi nhánh Văn phòng đất đai đã chủ động bố trí thêm cán bộ, làm việc thêm giờ để giải quyết hồ sơ cho nhân dân.

Theo số liệu thống kê của UBND thành phố, tại bộ phận Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố những ngày qua lượng hồ sơ người dân đến giao dịch tăng nhiều, đặc biệt ngày 25/3, hồ sơ giao dịch hành chính tăng đột biến, đỉnh điểm lên tới 1.000 - 1.100 hồ sơ. Qua phân loại, trong số trên 1.000 hồ sơ tiếp nhận trong ngày 25/3 thì có tới 60% liên quan đến lĩnh vực đất đai như đăng ký giao dịch bảo đảm, tách bìa đất cho con cái, mua bán sang nhượng, một số là hồ sơ chuyển mục đích đất vườn sang đất ở; khoảng 40% còn lại là hồ sơ đăng ký kinh doanh, giấy phép xây dựng, giáo dục, y tế và hộ tịch… Trong khi đó, trung bình mỗi ngày, Trung tâm tiếp nhận từ 600 - 700 hồ sơ, dẫn đến tình trạng ùn ứ.

Trong những ngày qua, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Vinh trên đường Đinh Công Tráng luôn đông đúc trong giờ hành chính, vỉa hè, lòng đường ở đây chật kín ô tô, xe máy.

Cán bộ làm thêm giờ để tiếp nhận hồ sơ

Ông Mai Hồng Lê, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại thành phố Vinh cho biết: Vài tháng lại đây, bình quân mỗi ngày Văn phòng xử lý 300 - 400 hồ sơ, trong đó những ngày gần đây có ngày tiếp nhận gần 600 hồ sơ. Các hồ sơ hành chính đất đai dịp này chủ yếu liên quan đến thay đổi thông tin giao dịch đảm bảo như thế chấp, xóa thế chấp; yêu cầu tách thửa đất, chuyển nhượng và 1 ít là về chuyển mục đích từ đất vườn, trồng cây lâu năm sang đất ở.

Sở dĩ lượng hồ sơ giao dịch đất đai tăng đột biến có thể là do người dân lo ngại giá đất vườn trên địa bàn thành phố Vinh sắp tới sẽ điều chỉnh tăng, nên tranh thủ chuyển mục đích sang đất ở để giảm thuế. Bên cạnh đó, gần đây, do một số ngân hàng thương mại điều chỉnh lãi suất giảm nên nhiều người dân làm thủ tục đảo khế vay.

Trước số lượng người đến giao dịch tăng đột biến, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố cũng đã báo cáo lãnh đạo UBND thành phố và triển khai phương án phân luồng người dân vào đăng ký. Song song với đó kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 16h30 lên 17h; cán bộ, chuyên viên cũng kéo dài thời gian làm việc đến 19h; bố trí 11/18 quầy tiếp nhận hồ sơ về đất đai...

Khu vực tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm hành chính công UBND huyện Quỳnh Lưu người dân đến làm thủ tục hồ sơ đất đai đông hơn bình thường.

Ngoài ra, UBND thành phố Vinh cũng chỉ đạo nếu số lượng hồ sơ tăng đột biến thì các phòng, ban bố trí tăng giờ làm sau giờ hành chính hoặc làm thêm vào thứ 7 để xử lý kịp thời cho người dân. Thực tế, vì lo ngại phải chờ lâu, nên một số người dân đi sớm, thậm chí có người tranh thủ thời gian đi bộ thể dục vào đầu giờ buổi sáng để bấm số nên trung tâm cũng mở cửa sớm hơn để kịp nhận thủ tục của người dân.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Trường, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Quỳnh Lưu cho biết: Tại huyện Quỳnh Lưu, những ngày vừa qua lưu lượng người dân đến Trung tâm hành chính công của huyện làm hồ sơ thủ tục liên quan đến đất đai cũng có phần tăng so với những ngày bình thường khoảng từ 10 đến 20 hồ sơ mỗi ngày. Có những ngày nếu tình hình đến cuối buổi mà các anh em trực tại một cửa báo cáo vẫn còn hồ sơ tồn đọng thì lãnh đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ tăng cường thêm cán bộ xuống để hỗ trợ giải quyết hồ sơ giúp nhân dân, thậm chí có thể làm việc kéo dài thêm từ 30 phút đến 1 tiếng vào cuối buổi để xử lý hồ sơ, cố gắng không để tồn đọng sang buổi khác, ngày khác.

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn