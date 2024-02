Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được tạo điều kiện để chiếm đoạt 3.620 tỉ đồng

Cùng bị đề nghị truy tố trong vụ án này còn có 6 cựu cán bộ chứng khoán khác là bị can Lê Hải Trà - cựu Phó TGĐ Sở GDCK TP HCM; bị can Trầm Tuấn Vũ - cựu Phó TGĐ Sở GDCK TP HCM và Lê Thị Tuyết Hằng - cựu Giám đốc Phòng Quản lý và thẩm định niêm yết, Sở GDCK TP HCM…

Theo kết luận điều tra, Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị đề nghị truy tố 2 tội danh là “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cụ thể, ở hành vi thao túng thị trường chứng khoán, trong thời gian từ ngày 26-5-2017 đến ngày 10-1-2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết) cùng đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để Huế thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng.

Huế quản lý, sử dụng các công ty, tài khoản này để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Khi giá cổ phiếu tăng, theo chỉ đạo của Quyết, Trịnh Thị Minh Huế bán cổ phiếu ra thị trường thu lợi bất chính 723 tỉ đồng.

Ở hành vi lừa đảo, kết luận điều tra xác định, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo đồng phạm tăng khống vốn điều lệ của Công ty Faros từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng. Tiếp đó, Quyết chỉ đạo lập hồ sơ, đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán và niêm yết 430 triệu cổ phiếu tại Công ty Faros tại Sở GDCK TP Hồ Chí Minh (HOSE).

Quá trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ niêm yết của Công ty Faros, Trần Đắc Sinh (cựu Chủ tịch HĐQT Sở GDCK TP HCM) vốn có mối quan hệ với Trịnh Văn Quyết, ông Doãn Văn Phương nên nhiều lần được Quyết, Phương nhờ tạo điều kiện giúp đỡ niêm yết Faros.

Cựu Chủ tịch Sở GDCK TP HCM Trần Đắc Sinh biết báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2014, 2015 của Faros không phù hợp vì phạm vi lưu ý lớn, không đủ cơ sở để xác định số vốn thực góp theo văn bản 4298 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Nhưng do được Trịnh Văn Quyết nhờ giúp đỡ nên bị can Sinh nhiều lần gặp trực tiếp và chỉ đạo các cá nhân thuộc Sở GDCK TP HCM gồm bị can Lê Hải Trà (cựu Phó TGĐ thường trực, Ủy biên HĐQT); Trầm Tuấn Vũ (cựu PTGĐ) và Lê Thị Tuyết Hằng (cựu Giám đốc Phòng Quản lý và thẩm định niêm yết) cùng các cá nhân liên quan khác chấp thuận hồ sơ niêm yết cổ phiếu của Faros.

Sau khi niêm yết cổ phiếu, từ tháng 9-2016 đến tháng 3-2022 (thời điểm bị khởi tố, tạm giam), Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đã bán hơn 391 triệu cổ phiếu được hình thành từ vốn góp khống và thu được 4.818 tỉ đồng. CQĐT xác định, Quyết và đồng phạm đã chiếm đoạt 3.620 tỉ đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Số tiền thu được từ bán cổ phiếu, Quyết sử dụng hơn 664 tỉ đồng vào các hoạt động Tập đoàn FLC và 8 công ty khác; sử dụng cho mục đích cá nhân hơn 1.733 tỉ đồng. Còn hơn 1.222 tỉ đồng sử dụng để mua bán chứng khoán.

Đối với bị can Lê Hải Trà, Kết luận điều tra nêu bị can này là người có trình độ, kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về chứng khoán. Bị can Trà cũng biết rõ các vấn đề trong hồ sơ niêm yết của Faros và đã 2 lần hội ý, thảo luận với các thành viên Hội đồng niêm yết, thống nhất chưa đủ điều kiện niêm yết, yêu cầu công ty giải trình.

Tuy nhiên, trong các cuộc họp của Hội đồng niêm yết, Hội đồng quản trị, bị can Lê Hải Trà cùng các thành viên khác nhất trí hồ sơ Faros, đồng ý chấp thuận tạo điều kiện cho cổ phiếu này được niêm yết chưa đúng quy định pháp luật.

Tại CQĐT, Trần Đắc Sinh, Lê Hải Trà đều thừa nhận do có mối quan hệ nên muốn giúp đỡ Trịnh Văn Quyết. Việc chấp thuận niêm yết giúp cho Faros có điều kiện thu hút vốn của nhà đầu tư trên thị trường. Thông qua đó, Sở GDCK TP HCM có doanh thu từ phí niêm yết và phí giao dịch chứng khoán.

Cũng theo Kết luận điều tra, nhóm 3 cá nhân thuộc UBCKNN gồm: ông Vũ Bằng -nguyên Chủ tịch UBCK; bà Lê Thị Thu Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng và bà Nguyễn Thị Thúy - chuyên viên vụ Giám sát công ty đại chúng đã thiếu trách nhiệm trong quá trình niêm yết của Faros nhưng chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Do đó, CQĐT đã có văn bản kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính đối với vi phạm này.

