'Cánh tay đắc lực' của ông Trịnh Văn Quyết bị bắt: Đại gia xứ Thanh, tay chơi xe Rolls-Royce có tiếng

Sở hữu khối tài sản khủng, từng có vợ là hoa hậu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 22 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (Công ty Faros) và các công ty liên quan.

Theo Bộ Công an, những người này đã giúp sức cho Trịnh Văn Quyết trong việc thông qua nâng khống vốn điều lệ của Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần, niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE, bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Trong các bị can có ông Doãn Văn Phương (SN 1977, quê Thanh Hóa), cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty Faros.

Ông Phương tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội và có bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Mỹ. Sau đó, ông công tác trong ngành bưu điện, từng giữ chức Phó phòng tổng hợp Công ty Dịch vụ Vật tư Viễn thông Hà Nội - Bưu điện Hà Nội khi mới 23 tuổi.

Ông Phương công tác ở đây suốt 9 năm rồi bất ngờ rẽ trái sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Tháng 9/2009, ông nắm giữ vị trí Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Bắc Ninh.

Đầu năm 2010, ông Phương chính thức gia nhập Tập đoàn FLC - kinh qua nhiều vị trí quan trọng ở tập đoàn FLC cũng như các công ty thành viên.

Ông Phương còn là người sáng lập, từng đảm nhận vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành Câu lạc bộ Bóng đá FLC Thanh Hóa. Thời điểm năm 2015, ông là "ông bầu" bóng đá trẻ tuổi nhất - 38 tuổi.

Có thời điểm, khối tài sản trên sàn chứng khoán ông Doãn Văn Phương trực tiếp nắm giữ đạt khoảng 70 tỷ đồng, đến từ nhiều cổ phiếu khác nhau. Các mã cổ phiếu này gồm có ROS của Xây dựng FLC Faros, FLC của Tập đoàn FLC, KLF của Công ty Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF.

Mặc dù sở hữu khối tài sản khủng cùng tài kinh doanh giỏi nhưng dường như đường tình duyên của vị đại gia xứ Thanh lại… rất muộn. Phải đến tuổi 40, ông Phương mới “ghi bàn thắng” cuộc đời bằng một đám cưới cổ tích với Hoa hậu Bản sắc Việt 2016 - Trần Thị Thu Ngân (SN 1996, Hải Phòng). Đây là cuộc thi sắc đẹp do FLC tổ chức năm 2016.

Hoa hậu Thu Ngân được biết đến là một “tiểu thư” sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất ở Hải Phòng. Cô đoạt danh hiệu hoa hậu khi là sinh viên năm nhất ngành Quản trị khách sạn tại Thụy Sĩ.

Lễ ăn hỏi được truyền thông đưa tin khá rầm rộ với màn tặng vợ siêu xe Rolls-Royce Wraith, trị giá khi đó khoảng 18 tỷ đồng. Trong lễ ăn hỏi, xuất hiện dàn xe đắt tiền gồm bộ đôi Rolls-Royce, siêu xe Ferrari, một chiếc Bentley cùng Maybach.

Hoa hậu Thu Ngân sau đó đã ly hôn với đại gia này vào năm 2021 nhưng chỉ công bố vào giữa năm 2022.

Cánh tay đắc lực của Trịnh Văn Quyết

Ông Doãn Văn Phương