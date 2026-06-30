Chủ nhà bị phạt 2,5 triệu đồng vì đỗ xe trước cửa, chắn lối trong ngõ nhỏ

Ngày 30/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết người đàn ông ở phường Thành Sen bị xử phạt với hành vi đỗ xe không đúng quy định (đỗ song song với xe khác đang đỗ), theo Nghị định 168/2024.

Lúc 16h ngày 23/6, tại ngõ 9 rộng hơn 4 m ở đường Xuân Diệu, phường Thành Sen (trước đây thuộc TP Hà Tĩnh), nam tài xế lái ôtô chiếc Vios đỗ trước cửa nhà mình, dù ở phía song song có ôtô Hyundai đỗ từ trước.

Hiện trường vụ ôtô 5 chỗ hiệu Vios đỗ sai quy định, ngày 23/6. Ảnh: Công an cung cấp

Theo nhà chức trách, việc này gây cản trở giao thông trong khu vực ngõ nhỏ, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân. Hành vi trên không chỉ gây ùn tắc cục bộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong khu dân cư.

Nhận phản ánh của người dân, Công an phường Thành Sen đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông mời nam tài xế làm việc, lập biên bản xử lý.

Cảnh sát giao thông cho hay, dù khu vực tài xế ôtô Vios đỗ là phía trước cửa nhà mình, nhưng trước đó đã có xe Hyundai đỗ thì người đỗ sau vẫn vi phạm.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net