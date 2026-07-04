Chủ khách sạn ở Thanh Hóa xin lỗi sau vụ nữ quản lý tranh cãi với tài xế

Chia sẻ về sự việc, ông Hắc Ngọc Th. cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, đại diện khách sạn và nam tài xế đã trực tiếp gặp gỡ để trao đổi, thống nhất giải quyết trên tinh thần thiện chí.

Ông Th. đăng clip xin lỗi lên mạng xã hội (ảnh cắt clip)

"Chúng tôi đã trực tiếp đến xin lỗi bác lái xe. Hai bên cũng đã viết cam kết xác nhận không còn mâu thuẫn, cùng vui vẻ và hòa thuận", ông Thắng cho biết.

Theo chủ khách sạn, trong suốt quá trình điều hành cơ sở lưu trú, ông luôn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, cầu thị và tạo điều kiện hỗ trợ các đoàn khách cũng như đội ngũ lái xe. Tuy nhiên, sự việc lần này là lời nhắc nhở sâu sắc đối với bản thân cũng như toàn bộ hệ thống quản lý.

Một góc khu du lịch Hải Tiến.

"Đây là bài học trong cách hành xử với khách hàng, bởi làm dịch vụ là "làm dâu trăm họ". Sự việc cũng cho thấy những hạn chế trong công tác đào tạo kỹ năng ứng xử, nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên và đội ngũ quản lý. Chúng tôi sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, rà soát quy trình và khắc phục những thiếu sót nếu có", ông chia sẻ.

Ông Th. cho biết, sau 12 năm hoạt động trong lĩnh vực du lịch, đây là lần đầu tiên khách sạn xảy ra vụ việc gây xôn xao dư luận. Với cương vị người quản lý, ông nhận hoàn toàn trách nhiệm và không né tránh những thiếu sót.

Nữ quản lý ôm mặt kêu la dù không bị ai tác động.

"Hoàn toàn trách nhiệm là em nhận, em không chối bỏ. Em xin gửi lời xin lỗi chân thành đến các anh em lái xe, các đối tác và những người đang hoạt động trong ngành du lịch", ông nói.

Cuối đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, chủ khách sạn cũng bày tỏ mong muốn cộng đồng có cái nhìn khách quan, tạo điều kiện để đơn vị khắc phục những hạn chế và tiếp tục hoàn thiện chất lượng phục vụ.

"Em rất mong toàn thể anh em lái xe và mọi người rộng lượng bỏ qua cho khách sạn. Em xin lỗi bằng tấm lòng chân thành nhất và sẽ cố gắng sửa đổi để phục vụ tốt hơn trong thời gian tới", ông Th. chia sẻ.

Theo báo cáo của Công an xã Hoằng Thanh, khoảng 9 giờ ngày 30/6, một đoàn khách du lịch khoảng 50 người từ tỉnh Phú Thọ đến lưu trú tại khách sạn T.L., thuộc thôn Quang Trung, xã Hoằng Thanh.

Khách sạn do anh Hắc Ngọc Th. (SN 1989) làm chủ, còn hoạt động quản lý kinh doanh được giao cho chị Nguyễn Thị L. (SN 1994) trực tiếp phụ trách.

Theo phương án bố trí ban đầu, các tài xế trong đoàn được sắp xếp nghỉ tại khu vực phòng riêng dành cho lái xe ở tầng 7. Tuy nhiên, anh Q.A. đề nghị thuê phòng số 602 để lưu trú cùng khu vực với đoàn khách.

Để tạo điều kiện, khách sạn đã đồng ý bố trí phòng theo yêu cầu với mức giá hỗ trợ 200.000 đồng mỗi đêm, tổng chi phí cho hai đêm lưu trú là 400.000 đồng.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, anh Q.A. phản ánh tín hiệu Wi-Fi tại phòng yếu và đề nghị đổi sang phòng khác. Phía khách sạn cho biết không thể đáp ứng do phòng đã được sử dụng từ sáng và thời điểm đó không còn phòng phù hợp để bố trí thay thế.

Sau đó, nam tài xế đề nghị trả phòng để chuyển sang cơ sở lưu trú khác và yêu cầu hoàn lại toàn bộ số tiền đã thanh toán. Đại diện khách sạn cho rằng phòng đã được sử dụng trong ngày nên chỉ có thể hoàn trả 200.000 đồng.

Do không thống nhất được phương án giải quyết, hai bên xảy ra tranh cãi tại khu vực sảnh khách sạn. Trong quá trình xô xát lời qua tiếng lại, hình ảnh một nữ quản lý có hành vi nằm xuống sàn được ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội và thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hoằng Thanh đã cử lực lượng đến hiện trường để xác minh, làm việc với các bên liên quan, đồng thời tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh dịch vụ, vận động các bên giữ bình tĩnh, tránh để vụ việc ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hình ảnh du lịch địa phương.

Sau khi được lực lượng công an hòa giải, hai bên đã thống nhất giải quyết trên tinh thần thiện chí, cam kết không tiếp tục phát sinh mâu thuẫn, không có hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và cùng ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Vụ việc khép lại sau khi các bên đạt được sự đồng thuận. Tuy nhiên, từ góc độ quản lý dịch vụ, đây cũng được xem là bài học về kỹ năng ứng xử, xử lý tình huống và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng đối với các cơ sở kinh doanh du lịch, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, chuyên nghiệp và thân thiện.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động du lịch Thanh Hóa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đón khoảng 9,95 triệu lượt khách, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 15,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa là điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: congly.vn