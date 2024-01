Chồng nhậu say 'quên lối về', cô vợ có màn hộ tống độc lạ khiến người đường 'lác mắt'

Mới đây, dân mạng được phen mắt cho o miệng chữ a khi chứng kiến phong cách chở chồng nhậu say về nhà của một chị vợ.

Trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội là hình ảnh chị vợ đang phóng trên con xe Lead nức tiếng trong giới tham gia giao thông Việt Nam. Nhìn kỹ phía dưới chỗ để chân là một người đàn ông nằm ngang, được cho là trong tình trạng "say quắc cần câu", không biết trời trăng gì.

Dù chở chồng trong tư thế khá khó như vậy, nhưng chị vợ rất chắc tay lái, điều khiển chiếc xe chạy bon bon trên đường. Chị ngồi thẳng lưng, vuông góc, hai chân thuận thế giữ người đàn ông khỏi rơi xuống đất.

Tình huống "dở khóc dở cười" này do người đi đường vô tình ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Sau đó nhận được rất nhiều lượt xem và bình luận từ cộng đồng mạng.

Ai nấy đều không nhịn nổi cười trước màn hộ tống chồng vô cùng độc đáo của chị vợ. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng người vợ nên gọi taxi đưa chồng về thay vì chở cồng kềnh thế này, vì dễ gây tai nạn khi tham gia giao thông.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn