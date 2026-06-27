Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1-7

Tăng lương cơ sở

Nghị định 161/2026/NĐ-CP (NĐ 161) quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng/tháng kể từ ngày 1-7.

Mức lương cơ sở tại NĐ 161/2026 dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và các đối tượng quy định tại điều 2 của nghị định này; căn cứ để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Còn tại NĐ 162/2026 về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng (có hiệu lực từ ngày 1-7-2026), mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đang hưởng của tháng 6-2026 sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8%. Mức hưởng sau điều chỉnh là căn cứ để tính toán cho các lần điều chỉnh tiếp theo theo quy định.

Thu nhập dưới 15,5 triệu đồng/tháng không nộp thuế

Một số chính sách mới nổi bật tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 2025 có thể kể đến như: Bổ sung thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vàng miếng, tài sản số; quy định hộ, cá nhân kinh doanh được trừ đi chi phí để tính thuế như doanh nghiệp; áp thuế 5% đối với cá nhân cho thuê bất động sản.

Đặc biệt, mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm). Thuế TNCN từ tiền lương, tiền công được tính bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất lũy tiến từng phần. Trong đó, thu nhập tính thuế được xác định sau khi trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc như BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

Người nộp thuế sẽ được áp dụng giảm trừ gia cảnh trước khi tính thuế. Ngoài bản thân, mỗi người phụ thuộc (như con, vợ/chồng không có khả năng lao động, bố mẹ hết tuổi lao động hoặc không nơi nương tựa…) được giảm trừ 6,2 triệu đồng/tháng và chỉ tính cho một người nộp thuế duy nhất. Mức giảm trừ có thể được điều chỉnh theo biến động giá cả và thu nhập do Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trong từng thời kỳ.

Từ ngày 1-7, tăng lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức

Giảm thời hạn khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Luật Quản lý thuế (QLT) 2025 mang đến nhiều thay đổi quan trọng, tập trung mạnh vào chuyển đổi số, tự động hóa và quản lý dựa trên rủi ro.

Thay đổi đầu tiên là doanh nghiệp và người nộp thuế chỉ còn 5 năm để tự rà soát và nộp hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh đối với các sai sót của kỳ thuế cũ. Quá thời hạn này, cơ quan thuế sẽ không tiếp nhận hồ sơ khai bổ sung theo cơ chế tự sửa sai. Tuy nhiên, trước ngày 1-7, thời hạn khai bổ sung vẫn là 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế (theo khoản 1 điều 47 Luật Quản lý thuế 2019 được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 6 điều 6 Luật số 56/2024/QH15).

Điểm mới tiếp theo là cơ quan thuế thực hiện phân nhóm người nộp thuế theo các tiêu chí gồm: ngành nghề, lĩnh vực, đặc thù, phương thức hoạt động; loại hình pháp lý, cơ cấu sở hữu; quy mô hoạt động, quy mô doanh thu, số nộp ngân sách; mức độ tuân thủ và lịch sử tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế.

Điều 8 Luật Quản lý thuế bổ sung một số quy định hành vi bị nghiêm cấm, như: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tiết lộ hoặc làm rò rỉ thông tin người nộp thuế trái quy định. Làm sai lệch kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về thuế. Chống đối, trì hoãn, không cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ kiểm tra, giám sát thuế, khoản thu khác. Tạo lập hóa đơn, chứng từ điện tử trái phép hoặc phục vụ hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý thuế.

Tăng chế tài với hành vi uy hiếp an ninh hàng không

NĐ 215/2026/NĐ-CP về an ninh hàng không, có hiệu lực từ ngày 1-7, quy định chi tiết các đối tượng hành khách bị cấm bay có thời hạn hoặc vĩnh viễn do có hành vi vi phạm, gây rối hoặc can thiệp bất hợp pháp.

Theo đó, cấm vận chuyển ngắn nhất từ 3 - 12 tháng đối với những hành khách gây rối (không chấp hành các quy định về ứng xử tại cảng hàng không hoặc trên tàu bay, không tuân thủ hướng dẫn của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không hoặc nhân viên hàng không hoặc tổ bay…).

Cùng chịu khung chế tài này là các đối tượng có phát ngôn mang tính đe dọa sử dụng bom, mìn, chất nổ, vật liệu nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh học, hóa học trong khu vực làm thủ tục vận chuyển, khu vực cách ly, sân bay, trên tàu bay; hoặc cố ý tung tin, cung cấp thông tin sai về các tác nhân nguy hiểm này gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hoạt động hàng không dân dụng. Ngoài ra, hành khách sử dụng giấy tờ giả để đi tàu bay hoặc có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội tại cảng hàng không, trên tàu bay cũng sẽ ngay lập tức bị loại trừ quyền bay trong thời hạn nêu trên.

Đặc biệt, áp dụng hình thức cấm vận chuyển vĩnh viễn đối với 3 nhóm đối tượng cốt lõi: 1 - Dù đã bị xử lý nhưng vẫn tái phạm một trong các trường hợp thuộc khung cấm bay từ trên 12 tháng đến 24 tháng; 2 - Người có hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng; 3 - Người có hành vi chiếm đoạt, gây bạo loạn tại cảng hàng không và cơ sở cung cấp dịch vụ điều hành bay.

Ai được quyền yêu cầu ngừng cung cấp điện, nước? Từ ngày 1-7, theo Luật Thủ đô và Nghị quyết 20/2026/NQ-HĐND của TP Hà Nội, Chủ tịch UBND cấp xã tại Hà Nội có thẩm quyền yêu cầu ngừng cung cấp điện, nước đối với công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy phép và đã bị yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, dừng thi công nhưng không chấp hành.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động