Chiếc ô tô đang được giảm giá nhiều nhất tại Việt Nam

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết doanh số toàn thị trường trong tháng 5 chỉ đạt 20.726 xe, giảm 8% so với tháng 4 trước đó và giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng bán ra của xe lắp ráp trong nước đạt 12.079 chiếc, xe nhập khẩu đạt 8.647 chiếc, lần lượt giảm 9% và 5% so với tháng 4.

Đến hết tháng 5/2023, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường giảm 36% so với cùng kỳ năm 2022.

Với việc sức mua giảm mạnh, nhiều nhà sản xuất đã tiến hành giảm giá các mẫu xe để kích thích nhu cầu tiêu dùng trong nước. Mức giảm từ vài chục cho đến vài trăm triệu đồng. Điều này đã khiến không ít mẫu xe xuống giá thấp kỷ lục tại Việt Nam.

Subaru Forester ưu đãi 142 triệu đồng

Trong tháng 6/2023, Subaru Việt Nam đưa ra ưu đãi mạnh cho mẫu Forester. Cụ thể, Subaru Forester i-L 2022 giảm 109 triệu đồng, giá niêm yết từ 969 triệu đồng xuống còn 860 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản 2023 giảm chỉ còn 875 triệu đồng.

Forester i-L Eyesight 2022 từ 1,099 tỷ đồng giảm còn 980 triệu đồng và được tặng 23 triệu đồng phụ kiện. Phiên bản i-S Eyesight 2022 có giá 1,199 tỷ đồng còn 1,077 tỷ đồng và riêng phiên bản 2023 giá sau giảm chỉ có 1,102 tỷ đồng.

Bên cạnh chính sách giảm giá Subaru Forester trực tiếp bằng tiền mặt, hãng còn tặng kèm cho khách hàng mua xe nhiều phụ kiện khác.

Mitsubishi Pajero Sport ưu đãi 200 triệu đồng

Khi mua mẫu xe này, sẽ nhận được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ có giá trị lên tới 136 triệu đồng, cùng với đó là 1 năm bảo hiểm vật chất, đưa tổng giá trị quà tặng lên mức gần 200 triệu đồng. Chương trình ưu đãi dành cho các mẫu xe Mitsubishi sản xuất năm 2022 (số VIN 2022).

Cả 2 phiên bản Pajero Sport đều nhận được khuyến mãi này. Giá niêm yết khởi điểm của xe hiện từ 1,13 tỷ đồng. Xe được nhập khẩu từ Thái Lan.

Tiguan và Teramont ưu đãi 200 - 250 triệu đồng

Bộ đôi SUV 7 chỗ được nhà phân phối Volkswagen Việt Nam áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, áp dụng trong tháng 6.

Tại Việt Nam, Volkswagen Teramont và Tiguan có giá bán lần lượt 2,499 tỷ đồng và 1,999 tỷ đồng, như vậy khách hàng khi mua một trong hai mẫu xe SUV này cũng đã bớt được một khoản tài chính lên tới 200 - 250 triệu đồng.

Hyundai Santa Fe dầu cao cấp giảm 300 triệu đồng

Một showroom tại TPHCM đã tung ưu đãi lên tới 300 triệu đồng cho phiên bản này. Sau khi giảm, giá bán Santa Fe Dầu cao cấp VIN 2022 chỉ còn 1,075 tỷ đồng, thấp hơn giá khởi điểm của Ford Everest (1.099 tỷ đồng).

Với những mẫu xe được sản xuất trong năm 2023, hiện cũng có các chương trình khuyến mãi khác nhau, mức ưu đãi từ 80 - 100 triệu đồng, kèm theo đó là tặng các phụ kiện đi kèm. Những ưu đãi này không đồng đều, phụ thuộc vào chính sách của từng đại lý.

Mercedes-Benz GLC bản cũ giảm cao nhất hơn 500 triệu đồng

Từ cuối tháng 5 đến nay, một số đại lý Mercedes-Benz chạy chương trình giảm giá tiền mặt từ 15- 19% tuỳ dòng GLC đời cũ 2022.

Với chương trình này, phiên bản GLC 300 4Matic hiện đang có giá 2,639 tỷ đồng sẽ giảm cao nhất đến 500 triệu đồng, kéo giá xe xuống còn 2,139 tỷ đồng.

Mercedes-Benz Việt Nam không công bố doanh số các mẫu xe nhưng GLC từ lâu đã là dòng sản phẩm bán chạy nhất của hãng. Tại Việt Nam, chiếc SUV hạng sang này là đối thủ của các mẫu xe như BMW X3 và Audi Q5.

BMW X5 2022 giảm 590 triệu đồng

Mẫu xe SUV BMW X5 lắp ráp tại Việt Nam vẫn thuộc thế hệ thứ 4 của dòng xe này. Hiện tại, các đại lý BMW chào bán xe SUV BMW X5 số VIN 2022 với giá thấp nhất chưa từng thấy.

Cụ thể, BMW X5 xDrive40i bản M Sport có giá niêm yết khoảng 4,019 tỷ đồng nay giảm kỷ lục đến gần 600 triệu đồng, kéo giá xe xuống chỉ còn 3,429 tỷ đồng. Phiên bản xLine cũng được giảm 430 triệu, giá bán hiện tại còn 3,739 tỷ đồng.

Tác giả: Pha Lê

Nguồn tin: Nhịp sống thị trường