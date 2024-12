Chiếc găng tay tố cáo tội ác tày trời của nam sinh lớp 10

Tại cơ quan Công an, Nhà khai nhận: Do túng tiền ăn tiêu, Nhà đã nảy ý định trộm cắp tài sản. Trước đó, Nhà đã từng đột nhập vào nhà nạn nhân lấy trộm tài sản một lần. Khoảng 1h ngày 14/10/2020, Nhà tiếp tục đột nhập vào nhà nạn nhân C. Khi đối tượng vừa trèo qua ô thoáng cửa chính vào trong buồng thì bị bà C. phát hiện. Sợ bị tố giác, Nhà đã dùng dao mang theo người chém liên tiếp vào người làm bà C. gục ngã. Sau khi gây án, Nhà thoát ra ngoài theo hướng cửa sổ rồi tháo găng tay vứt lề đường. Đồng thời, Nhà vừa đi vừa cởi áo giấu trong bụi cây phía bên phải đường theo hướng đi.