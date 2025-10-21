Check-in Tây Ninh mùa hoa súng nở, trải nghiệm miền sông nước đẹp như tranh

Khi mùa nước nổi tràn về, những cánh đồng ở Tây Ninh lại khoác lên tấm áo rực rỡ của sắc hồng, tím và trắng. Giữa làn nước loang ánh trời, từng bông hoa súng khẽ vươn mình, bung cánh đón nắng sớm, tạo nên bức tranh thanh bình, mộc mạc mà đẹp đến nao lòng. Ảnh Nguyễn Khánh Vũ Khoa