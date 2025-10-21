Check-in Tây Ninh mùa hoa súng nở, trải nghiệm miền sông nước đẹp như tranh

Khi mùa nước nổi tràn về, những cánh đồng ở Tây Ninh lại khoác lên tấm áo rực rỡ của sắc hồng, tím và trắng. Giữa làn nước loang ánh trời, từng bông hoa súng khẽ vươn mình, bung cánh đón nắng sớm, tạo nên bức tranh thanh bình, mộc mạc mà đẹp đến nao lòng. Ảnh Nguyễn Khánh Vũ Khoa
Mùa hoa súng kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11, là thời điểm lý tưởng để du khách tìm đến miền sông nước, cảm nhận vẻ đẹp giản dị và chân thật của vùng đất Tây Ninh. Ảnh Nguyễn Khánh Vũ Khoa
Từ sáng tinh mơ, khi mặt trời vừa hé rạng, những chiếc xuồng ba lá đã bắt đầu len lỏi giữa đầm nước. Người dân trong bộ áo bà ba, đầu đội nón lá khẽ cúi mình hái hoa, từng bó súng tươi được gom lại, tỏa hương dịu nhẹ trên mặt nước. Ảnh Nguyễn Khánh Vũ Khoa
Nhìn từ trên cao, những thảm hoa trải dài như tấm lụa mềm phủ kín ao hồ, xen giữa là bóng dáng con người thoáng ẩn hiện trong làn sương sớm, khiến khung cảnh trở nên thơ mộng như một bức tranh thủy mặc. Ảnh Nguyễn Khánh Vũ Khoa
Đến Tây Ninh mùa này, du khách có thể thuê xuồng nhỏ để dạo chơi giữa rừng tràm xanh mướt, len lỏi qua những đầm súng đang độ nở rộ. Cảm giác trôi giữa không gian mênh mang, chỉ có tiếng mái chèo khua nhẹ và tiếng chim gọi nhau vang vọng khiến tâm hồn bỗng nhẹ nhõm lạ thường. Ảnh Nguyễn Khánh Vũ Khoa
Người dân địa phương vẫn thường nói, mùa hoa súng là mùa của an yên, bởi chỉ cần nhìn những bông hoa thanh khiết bung nở giữa mặt nước tĩnh lặng, mọi muộn phiền như tan biến. Ảnh Nguyễn Khánh Vũ Khoa
Không chỉ làm đẹp cho đồng ruộng, hoa súng còn gắn bó với đời sống người dân Tây Ninh từ bao đời nay. Cọng súng giòn ngọt được dùng để nấu canh chua cá linh, làm gỏi trộn tôm thịt hoặc ăn cùng mắm kho những món ăn dân dã mà đậm đà hương vị miền Tây. Ảnh Nguyễn Khánh Vũ Khoa
Tây Ninh mùa nước nổi không chỉ có hoa súng mà còn là hành trình hòa mình với thiên nhiên. Du khách có thể kết hợp tham quan hồ Dầu Tiếng – hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, nơi mặt nước phẳng lặng như gương và khung cảnh hoàng hôn tím biếc in bóng núi Bà Đen. Ảnh Nguyễn Khánh Vũ Khoa
Những ai yêu nhiếp ảnh chắc chắn sẽ bị mê hoặc bởi ánh nắng sớm chiếu lên cánh hoa, phản chiếu trên mặt nước tạo thành những khung hình lung linh, tinh khiết. Ảnh Nguyễn Khánh Vũ Khoa
Để chuyến đi trọn vẹn, du khách nên ghé Tây Ninh vào buổi sáng sớm từ 5 đến 7 giờ, khi hoa súng nở rộ nhất trong ngày. Trang phục nên nhẹ nhàng, có thể chọn áo bà ba hoặc áo dài trắng kết hợp nón lá để hòa hợp với khung cảnh. Ảnh Nguyễn Khánh Vũ Khoa
Tác giả: Vân Giang (Tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn