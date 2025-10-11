Cháy nhà ở Hà Nội, 5 người t.ử v.o.n.g

*Tiếp tục cập nhật

Khoảng 5h15, ngôi nhà rộng hơn 30 m2 nằm sâu trong hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa bốc cháy. Trong nhà có vợ chồng ngoài 60 tuổi, vợ chồng con trai và cháu nội 6 tuổi.

Lửa bốc cao, nhà thiết kế kiểu ống, mặt tiền rào kín sắt từ trên xuống dưới nên người bên trong không thể thoát ra.

Xe cấp cứu chờ ngoài đường Xã Đàn để đưa nạn nhân đến bệnh viện. Ảnh: Huy Mạnh

Nghe tiếng hô hoán lúc 5h15, ông Thành ở cách nhà cháy 20 m vội chạy ra thấy nhà hàng xóm bốc cháy, khói thoát ra ngoài. Trong nhà vang lên tiếng kêu cứu khẩn thiết, nhưng cửa sắt, cửa kính tầng một đều khóa trái.

Ông Thành cùng người dân xung quanh dùng xà beng mất 30 phút mới phá được hai lớp cửa, dùng khoảng 30 bình chữa cháy mini, chung cư bên cạnh dẫn vòi xịt ra phun nước, nhưng không ngăn được lửa. Tầng một có một xe điện, hai xe máy xăng nên khói lửa bốc rất mạnh, phun cả ra ngoài, mọi người đành bỏ chạy.

"Nghe tiếng kêu cứu mà chúng tôi không làm được gì. Giá nhà trổ cửa thoát hiểm ở chuồng cọp, phía dưới chúng tôi thả đệm, người phía trong nhảy xuống thì có thể thoát được", ông Thành nói.

Thi thể được bọc kín bằng chăn đưa ra ngoài. Ảnh: Huy Mạnh

