Cháy căn hộ chung cư 12 tầng, hàng trăm người hốt hoảng tháo chạy

Cháy chung cư 12 tầng ở Đà Nẵng.

Khoảng 14h15 ngày 15/11, người dân phát hiện khói lửa phát ra tại một căn hộ ở tầng 5 Chung cư 12T5 (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Phát hiện cháy, cư dân chung cư hô hoán, tìm đường thoát khỏi tòa nhà. Cùng lúc, nhiều người kéo vòi nước, bình cứu hỏa tại chỗ lên tầng 5 để dập lửa, đồng thời điện báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ điều 5 xe chữa cháy, 1 xe thang chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Người dân Chung cư 12T5 tháo chạy khỏi tòa nhà.

Sau gần 1 giờ, ngọn lửa đã được khống chế, nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát hiện trường.

Theo người dân, thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, chủ căn hộ và các thành viên trong gia đình không ai có ở nhà nên không xảy ra thương vong.

Có mặt tại hiện trường, ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết vụ cháy may mắn được phát hiện, khống chế kịp thời nên không gây thiệt hại lớn.

Tuy nhiên, chung cư cần xem xét lại vị trí đậu đỗ xe của cư dân, tránh gây ách tắc, ngăn cản xe chữa cháy tiếp cận thực hiện nhiệm vụ.

“Cần phải đảm bảo khu vực công cộng luôn thông thoáng để các xe chữa cháy, cứu thương dễ dàng tiếp cận khi có sự vụ”, ông Trà chia sẻ nhanh.

Căn hộ tại tầng 5, nơi xảy ra cháy.

Được biết, đây là lần thứ 2 chung cư này xảy ra hỏa hoạn. Trước đó, vào tháng 10/2018, chung cư này cũng đã từng xảy ra cháy.

Nguyên nhân vụ cháy, thiệt hại ban đầu đang được tiếp tục làm rõ.

Tác giả: CHÂU THƯ

Nguồn tin: Báo VTC News