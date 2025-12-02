Cặp đôi bị bắt vì tổ chức sử dụng ma túy tại nhà

Vào sáng ngày 25/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an phường An Hội tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà ở khu phố Mỹ Hòa, phường Bến Tre do Nguyễn Trọng Hậu và Lê Trần Ngọc Hương thuê ở thì phát hiện tại phòng ngủ của Hậu và Hương có 1 túi nhựa chứa tinh thể rắn màu trắng và 1 đĩa có chứa tinh thể bột màu trắng nghi là ma túy.

Hai đối tượng bị khởi tố

Qua làm việc, Hậu và Hương khai nhận, tinh thể màu trắng trong túi nhựa và trên đĩa là ma túy mang đến để sử dụng; tiến hành test nhanh, kết quả cả hai dương tính với chất ma túy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ đưa ra xử lý 2 đối tượng này theo quy định của pháp luật.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV