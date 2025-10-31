Cảnh sát ngăn đường vào khu tiệm vàng lớn nhất xứ Thanh

Sáng nay 31-10, hàng chục cảnh sát thuộc các lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, hình sự của Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an phường Hạc Thành đã thực hiện phong tỏa một đoạn đường Lê Hoàn (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) để thực thi nhiệm vụ.

Hàng chục cảnh sát ngăn đường, thực thi nhiệm vụ trên con phố có nhiều tiệm vàng nổi tiếng nhất xứ Thanh

Theo quan sát, khu vực được lực lượng công an ngăn đường, phong tỏa trên phố Lê Hoàn giao cắt với đường Tống Duy Tân và Hàng Than, là nơi tập trung nhiều tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa.

Đến 10 giờ sáng cùng ngày, việc phong tỏa đoạn đường này vẫn đang được thực hiện, phía trong, rất nhiều cảnh sát có mặt phía trước và bên trong các tiệm vàng.

Cảnh sát căng dây ngăn đường, thực thi nhiệm vụ

Hiện chưa rõ lực lượng công an phong tỏa, thực thi nhiệm vụ tại đây là gì, nhưng sự việc đã gây sự chú ý cho người dân địa phương. Bởi, tuyến phố Lê Hoàn là con đường sầm uất nhất tỉnh Thanh Hóa, nơi tập trung rất nhiều của hàng lớn, đặc biệt là các tiệm vàng có tiếng.

Rất đông người dân đứng trên phố Lê Hoàn xem lực lượng công an làm nhiệm vụ.

