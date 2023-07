Cảnh báo các loại ma túy mới lần đầu tiên được phát hiện tại Đà Nẵng

Pháp luật

Chiều 19/7, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Đà Nẵng có văn bản gửi Công an các đơn vị, địa phương trong toàn Công an TP thông báo về thủ đoạn mới của tội phạm ma túy xuất hiện trên địa bàn.