Căn nhà của Tuấn "thần đèn" nổi bật giữa con phố đắt đỏ nhất TP Thanh Hóa

Liên quan tới vụ việc Nguyễn Anh Tuấn (biệt danh Tuấn "thần đèn") bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam về 2 tội danh: "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", trước đó căn nhà số 173 - một căn nhà nổi bật trên phố Lê Hoàn, TP Thanh Hóa - đã bị lực lượng công an phong tỏa, khám xét.

Căn nhà của trùm giang hồ xứ Thanh - Tuấn "thần đèn" nổi bật trên con phố Lê Hoàn

Tuyến đường Lê Hoàn được xem là tuyến phố đắt đỏ nhất tại Thanh Hóa, bởi con đường này là nơi tập trung nhiều cửa hàng buôn bán vàng bạc, hàng hóa, nổi tiếng sầm uất.

Ngoài ra, giá bất động sản tại tuyến phố này có giá giao động từ 180-200 triệu đồng/m2.

Không chỉ sở hữu căn nhà có diện tích lớn, nơi ở của đại ca Tuấn "thần đèn" cũng khá nổi bật giữa tuyến đường này, bởi nó được xây dựng theo phong cách tân cổ điển, với chiều cao nổi bật (tương đương khoảng 10 tầng).

Căn nhà nổi bật bởi chiều cao vượt trội và gam màu trắng sứ

Đặc biệt, toàn bộ căn nhà được sơn một màu trắng sứ, trông rất sang trọng giữa những căn nhà xung quanh.

Nhiều người ngỡ ngàng khi biết chủ sở hữu của căn nhà này lại là một trùm giang hồ khét tiếng xứ Thanh, với những "chiến tích" bất hảo.

Cận cảnh căn nhà Tuấn "thần đèn" trên con phố đắt đỏ nhất TP Thanh Hóa:

Căn nhà này được xây dựng khoảng 10 năm, theo lối kiến trúc tân cổ điển

Ở mọi ngóc nhìn, căn nhà đều toát lên vẻ nguy nga, tráng lệ

Mặt trước của ngôi nhà đang được chủ nhân tiến hành sơn sửa lại

Căn nhà nổi bật giữa tuyến phố đắt đỏ nhất xứ Thanh khiến ai cũng thấy choáng ngợp

Lực lượng công an thực hiện lệnh khám xét ngôi nhà hôm 26-5

Căn nhà này trở nên nổi tiếng, thu hút sự quan tâm của dư luận bởi những lần công an thực hiện khám xét

Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn") tại cơ quan công an. Ảnh: VTV

Tác giả: Thành Nam

Nguồn tin: Báo Người Lao Động