Căn hộ 27m² cũ nát lột xác khó tin: Nhét đủ giường đôi, bếp, bàn học trong 1 khối nội thất

27m² nhưng vẫn đủ phòng ngủ, bếp và góc học tập

Với mục tiêu tạo nơi ở thuận tiện cho con gái đi học, một cặp vợ chồng đã quyết định mua lại căn hộ cũ rộng 27m² nằm trong khu phố cổ. Diện tích khiêm tốn, tình trạng xuống cấp, bố cục thiếu hợp lý – tất cả khiến không gian ban đầu gần như không thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt lâu dài.

Tuy nhiên, thay vì mở rộng diện tích - điều gần như không thể trong khu nhà cũ - kiến trúc sư đã lựa chọn một giải pháp khác: tối ưu chiều cao và tích hợp công năng vào một khối nội thất duy nhất.

Nhờ cách tiếp cận này, toàn bộ các khu vực chức năng như ngủ, học tập, nấu ăn, lưu trữ đồ… đều được tổ chức lại theo dạng module, giúp căn hộ nhỏ trở nên gọn gàng nhưng không hề chật chội.

Tận dụng trần cao để "nhân đôi" diện tích sử dụng

Điểm đặc biệt của căn hộ là trần cao hơn mức thông thường. Thay vì bỏ trống khoảng không phía trên, kiến trúc sư thiết kế một khu vực ngủ nâng cao cách mặt sàn khoảng 1,4m.



Không gian ngủ rộng 140x190cm được bố trí vừa đủ cho một chiếc giường đôi, xung quanh là hệ tủ lưu trữ giúp tận dụng từng centimet. Lối vào rộng 80cm, không sử dụng cửa nhằm tạo cảm giác thông thoáng và tránh chia cắt không gian.

Phía dưới khu vực ngủ là một hệ tủ quần áo lớn, kết hợp với giá sách và bàn làm việc, tạo thành một "trung tâm sinh hoạt" nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện ích.

Khối nội thất đa năng: Cầu thang, giá sách và bàn ăn trong cùng một thiết kế

Trái tim của căn hộ chính là một khối nội thất tích hợp gồm:

- cầu thang dẫn lên khu ngủ

- giá sách âm tường

- bàn làm việc nhỏ

- bàn ăn gấp gọn

- hệ tủ lưu trữ đa tầng

Tất cả được thiết kế liền mạch, tạo nên cảm giác thống nhất về thẩm mỹ. Khi nhìn tổng thể, khối nội thất này giống như một cấu trúc điêu khắc hiện đại, vừa đóng vai trò trang trí vừa tối ưu công năng.

Việc gom nhiều chức năng vào cùng một hệ giúp giảm đáng kể diện tích sử dụng cho đồ rời, từ đó giữ cho không gian luôn gọn gàng.

Nhà bếp nhỏ nhưng không thiếu bất cứ thiết bị nào

Khu bếp được thiết kế tối giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Toàn bộ chiều cao tường được tận dụng để bố trí hệ tủ gồm 6 khoang lưu trữ.

Các thiết bị được bố trí âm để tiết kiệm diện tích:

- tủ lạnh đặt dưới bếp

- máy rửa chén giấu kín bên trái bồn rửa

- lò vi sóng đặt trong hốc tường

- hệ hút mùi tích hợp bộ lọc thông gió

Hai hốc tường nhỏ được tạo ra từ phần không gian phía sau khu ngủ giúp tăng thêm diện tích lưu trữ mà không làm thay đổi bố cục tổng thể.

Giải pháp này giúp khu bếp vẫn đảm bảo đầy đủ chức năng nấu nướng mà không gây cảm giác chật chội.

Góc cửa sổ trở thành nơi thư giãn lý tưởng

Căn hộ chỉ có một cửa sổ nhưng kích thước lớn, đủ để mang ánh sáng tự nhiên vào toàn bộ không gian.

Kiến trúc sư tận dụng độ dày của lớp tường cách nhiệt để thiết kế một chiếc ghế dài ngay bên cửa sổ. Đây trở thành góc đọc sách, nghỉ ngơi hoặc đơn giản là nơi ngồi thư giãn sau giờ học.



Giải pháp này vừa tận dụng cấu trúc sẵn có, vừa tạo thêm một khu chức năng mà không tốn diện tích.

Bài học từ căn hộ nhỏ: Diện tích không quyết định chất lượng sống

Thiết kế này cho thấy một căn hộ nhỏ vẫn có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt nếu được tổ chức hợp lý.

Thay vì chia phòng theo cách truyền thống, việc tích hợp chức năng theo chiều cao và sử dụng nội thất đa năng giúp tối ưu diện tích mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.

Đối với những người sống một mình hoặc sinh viên, các giải pháp tương tự có thể giúp giảm chi phí thuê nhà hoặc mua nhà mà vẫn đảm bảo chất lượng sống.

Trong bối cảnh giá bất động sản ngày càng cao tại các thành phố lớn, những căn hộ nhỏ được thiết kế thông minh đang trở thành lựa chọn thực tế hơn cho nhiều gia đình trẻ.

Một không gian chỉ 27m² nhưng vẫn đủ bếp, giường đôi, tủ đồ và bàn học – điều đó cho thấy đôi khi không cần diện tích lớn, chỉ cần thiết kế đúng.

Tác giả: Thu Thanh

Nguồn tin: thanhnienviet.vn