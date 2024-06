Cán bộ Công an nhặt được của rơi, trả người đánh mất

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 20 phút ngày 11/6/2024, đồng chí Đại uý Võ Thanh Tuấn và Hạ sĩ Phạm Bá Trung Đức - cán bộ Trại Tạm giam trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã nhặt được 01 chiếc ví, kiểm tra bên trong ví có tổng số tiền khoảng 50 triệu đồng (không có giấy tờ tùy thân kèm theo).

Ngay sau khi nhặt được tài sản, hai đồng chí đã báo cáo chỉ huy đội và Lãnh đạo đơn vị để tiến hành xác minh, trao trả tài sản cho người đánh rơi.

Anh Hoàng Anh Trung vui mừng nhận lại chiếc ví cùng số tiền của mình

Sau 02 ngày đăng thông tin trên mạng xã hội, với sự chia sẻ tích cực của cộng đồng mạng, ngày 14/6/2024, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã trao trả lại tài sản cho chủ nhân chiếc ví đó là anh Hoàng Anh Trung, trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Sau khi nhận lại được tài sản, anh Hoàng Anh Trung đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước hành động đẹp của cán bộ, chiến sĩ Trại Tạm giam; đồng thời, chúc tập thể Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An có thật nhiều sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hành động của hai đồng chí Đại uý Võ Thanh Tuấn và Hạ sĩ Phạm Bá Trung Đức đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an vì Nhân dân phục vụ.

