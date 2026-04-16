Cãi nhau với 'chồng hờ', mẹ tác động vào mặt con ruột để... trêu tức

Người phụ nữ trong clip tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an xã Ea Kar cung cấp).

Tối 15/4, một lãnh đạo Công an xã Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã mời người phụ nữ có hành vi tác động vào mặt cháu bé trong clip lan truyền trên mạng xã hội để xác minh, làm rõ sự việc.

Qua xác minh ban đầu, người phụ nữ trong clip tên B.T.T. (SN 1993) trú tại thôn 2, xã Ea Kar, là mẹ ruột của cháu bé. Người này sinh sống cùng “chồng hờ” có địa chỉ tại phía Đông Đắk Lắk. Quá trình sinh sống có hai con nhỏ, cháu B.L.N.Y. sinh năm 2022, cháu còn lại là B.L.N.P sinh năm 2025 (xuất hiện trong clip).

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn với chồng hờ, nên người mẹ có hành vi tác động đến con, đồng thời quay lại clip nhằm mục đích chọc tức.

Hình ảnh cháu bé trong clip lan truyền, khiến dư luận bức xúc. (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, chiều cùng ngày, đoạn clip ngắn lan truyền trên Facebook ghi lại cảnh bé gái đang nằm trên giường, bị người phụ nữ dùng tay tác động vào vùng mặt đồng thời cầm điện thoại ghi hình.

Do bị bóp mạnh, nạn nhân gồng mình giãy giụa, khóc lớn, mặt đỏ bừng do có dấu hiệu khó thở. Tuy nhiên, người này tiếp tục kéo cháu bé và liên tiếp dùng tay bóp mạnh vùng mũi, miệng của bé. Sự việc sau khi đăng tải đã gây bức xúc trong dư luận.

Hiện cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Tác giả: Thế Hùng

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn