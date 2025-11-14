Cách người Nhật pha mắm tôm khiến dân mạng Việt "há hốc"

Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã khiến bạn bè quốc tế mê mẩn bởi sự phong phú, tinh tế và đậm đà bản sắc. Từ phở, bún chả, bánh mì cho đến những món dân dã như bún đậu mắm tôm - mỗi món ăn đều mang trong mình một câu chuyện riêng, với hương vị vừa quen vừa lạ. Và có lẽ, chính mắm tôm - thứ gia vị "khó tính" bậc nhất - lại là thử thách thật sự cho bất kỳ ai muốn khám phá ẩm thực Việt.

Thế nhưng mới đây, một vị khách Nhật đã khiến dân mạng Việt phải "ngả mũ" khi không chỉ ăn được mắm tôm mà còn pha chuẩn vị đến bất ngờ.

Trong đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội, anh chàng này tỉ mỉ chuẩn bị phần nước chấm cho bún đậu: cho mắm tôm vào bát, thêm đường, cắt ớt, vắt quất, rồi khuấy đều tay đến khi sủi bọt - thao tác mà người Việt sành ăn nhìn thôi là "hiểu ngay cái cảm giác ấy".

"Pha mắm tôm chuẩn rồi!", "Đỉnh thế này là dân sành ăn rồi!", "Nhìn mà thèm quá trời!" - là loạt bình luận xuất hiện dưới video. Cư dân mạng thích thú không chỉ vì một người nước ngoài dám thử mắm tôm, mà còn bởi cách anh làm chuẩn đến mức "thuộc lòng công thức Việt".

Nhân vật chính trong đoạn video là Yuki Mori, một người Nhật hiện sống tại Osaka. Anh không chỉ là "người bạn thân thiết" của cộng đồng TikTok Việt với kênh @mori_biahoi hơn 19,1 nghìn lượt theo dõi, mà còn là chủ một quán ăn Việt tại Nhật Bản, nơi anh phục vụ những món quen thuộc như bún đậu mắm tôm, cơm rang, hay các món nhà làm giản dị.

Mỗi video của Yuki đều tràn đầy năng lượng tích cực - anh luôn xuất hiện với nụ cười tươi, cách nói chuyện hài hước, và đặc biệt là niềm say mê thật sự với món Việt. Có thể nói, từ những video nhỏ ấy, anh đã giúp ẩm thực Việt "lan tỏa mềm mại" ra thế giới, bằng sự chân thành và cảm xúc rất tự nhiên.

Cách Yuki Mori pha mắm tôm chuẩn vị Việt không chỉ khiến dân mạng há hốc, mà còn khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng: hóa ra, tình yêu dành cho món ăn Việt có thể vượt qua mọi rào cản về mùi vị, ngôn ngữ hay biên giới.

(Nguồn: TikTok @mori_biahoi)

Tác giả: Châu Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn