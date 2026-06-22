Cách gội đầu bằng nước vo gạo giúp tóc chắc khỏe, óng mượt tự nhiên

Từ lâu, nước vo gạo đã được nhiều phụ nữ châu Á sử dụng như một phương pháp chăm sóc tóc tự nhiên. Không cần đến những sản phẩm đắt tiền, nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp này vẫn được đánh giá cao nhờ chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho mái tóc và da đầu. Nếu biết sử dụng đúng cách, nước vo gạo có thể giúp tóc mềm mượt, giảm gãy rụng và hỗ trợ nuôi dưỡng tóc khỏe mạnh.

Nước vo gạo là gì?

Nước vo gạo là phần nước thu được sau khi vo gạo trước khi nấu cơm hoặc nước gạo được tách ra trong quá trình nấu. Loại nước này có màu trắng đục do chứa tinh bột cùng nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất tự nhiên từ lớp cám gạo.

Không chỉ được dùng trong chăm sóc da, nước vo gạo còn được nhiều người tận dụng để dưỡng tóc nhờ thành phần giàu dưỡng chất, ít gây kích ứng và không chứa các chất bảo quản hay hóa chất tổng hợp.

Gội đầu bằng nước vo gạo có thực sự tốt?

Theo nhiều nghiên cứu về thành phần dinh dưỡng của gạo, nước vo gạo chứa các vitamin nhóm B, vitamin E, vitamin C, axit amin, chất chống oxy hóa cùng nhiều khoáng chất như magie, kẽm và mangan.

Đặc biệt, nước vo gạo có chứa inositol – một hợp chất được cho là có khả năng thẩm thấu vào sợi tóc hư tổn, góp phần cải thiện cấu trúc tóc và hạn chế gãy rụng. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa như axit ferulic và allantoin còn hỗ trợ bảo vệ da đầu trước các tác nhân gây hại từ môi trường.

Mặc dù vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu quy mô lớn để khẳng định toàn diện hiệu quả, nhưng việc sử dụng nước vo gạo như một phương pháp chăm sóc tóc tự nhiên được xem là khá an toàn đối với đa số người dùng.

Những lợi ích nổi bật của nước vo gạo đối với mái tóc

Giúp tóc chắc khỏe hơn

Nước vo gạo chứa nhiều axit amin và vitamin cần thiết cho sự phát triển của tóc. Khi sử dụng thường xuyên, các dưỡng chất này có thể giúp sợi tóc khỏe hơn, giảm tình trạng khô xơ và hạn chế gãy rụng.

Đây cũng là lý do nhiều người lựa chọn nước vo gạo như một loại dầu xả tự nhiên sau mỗi lần gội đầu.

Hỗ trợ tóc mềm mượt, dễ chải

Một trong những ưu điểm được nhiều người ghi nhận là khả năng làm tóc suôn mượt.

Hợp chất inositol giúp giảm ma sát giữa các sợi tóc, từ đó hạn chế rối, giúp tóc dễ vào nếp và tạo cảm giác mềm mại hơn sau khi khô.

Nuôi dưỡng da đầu khỏe mạnh

Da đầu khỏe là nền tảng để tóc phát triển tốt.

Các thành phần tự nhiên trong nước vo gạo giúp làm sạch nhẹ nhàng bụi bẩn và dầu thừa mà không làm mất lớp dầu bảo vệ tự nhiên của da đầu. Đồng thời, đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm có thể góp phần làm dịu da đầu bị kích ứng hoặc khô ngứa.

Hỗ trợ giảm gãy rụng

Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy inositol có khả năng giảm hư tổn của sợi tóc, từ đó giúp hạn chế tình trạng gãy rụng do tác động của nhiệt, hóa chất hoặc tạo kiểu thường xuyên.

Tuy nhiên, nếu rụng tóc kéo dài do bệnh lý hoặc rối loạn nội tiết, người dùng nên thăm khám chuyên khoa để xác định nguyên nhân.

Giúp tóc trông dày và bồng bềnh hơn

Lượng tinh bột tự nhiên trong nước vo gạo có thể tạo một lớp màng mỏng bao phủ bên ngoài sợi tóc, giúp tóc nhìn dày hơn và tăng cảm giác bồng bềnh sau khi sấy khô.

Làm sạch tóc một cách dịu nhẹ

Khác với một số loại dầu gội có khả năng làm sạch mạnh, nước vo gạo giúp loại bỏ bụi bẩn và bã nhờn tương đối nhẹ nhàng.

Điều này đặc biệt phù hợp với những người có mái tóc khô, tóc hư tổn hoặc da đầu nhạy cảm.

Gội đầu bằng nước vo gạo có giúp tóc nhanh dài?

Sự phát triển của tóc phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chế độ dinh dưỡng, nội tiết, tuổi tác, giấc ngủ và sức khỏe tổng thể.

Nước vo gạo không phải là "thần dược" giúp tóc dài nhanh chỉ sau thời gian ngắn. Tuy nhiên, nhờ bổ sung các vitamin nhóm B, vitamin E, axit amin và dưỡng chất cần thiết, nước vo gạo có thể góp phần giảm gãy rụng, giúp tóc chắc khỏe hơn. Khi tóc ít bị hư tổn, chiều dài tóc cũng được duy trì tốt hơn theo thời gian.

3 cách làm nước vo gạo để chăm sóc tóc

1. Sử dụng nước vo gạo tươi

Đây là cách đơn giản và được nhiều người áp dụng.

Cách thực hiện:

Vo sạch gạo lần đầu để loại bỏ bụi bẩn.

Tiếp tục vo lần hai với nước sạch.

Giữ lại phần nước có màu trắng đục.

Để nước lắng khoảng 20–30 phút rồi gạn bớt phần nước trong phía trên.

Sử dụng phần nước còn lại để xả tóc sau khi gội bằng dầu gội thông thường.

Massage nhẹ da đầu khoảng 5 phút rồi xả lại bằng nước sạch.

2. Nước vo gạo lên men

Nước vo gạo lên men được nhiều người cho rằng chứa hàm lượng chất chống oxy hóa và dưỡng chất cao hơn.

Cách thực hiện:

Thu nước vo gạo lần hai.

Cho vào chai hoặc hũ thủy tinh sạch.

Đậy kín và để ở nhiệt độ phòng khoảng 12–24 giờ.

Khi nước có mùi hơi chua nhẹ là có thể sử dụng.

Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và dùng trong vòng 5–7 ngày.

Trước khi gội đầu, nên pha loãng với nước sạch để giảm mùi và hạn chế kích ứng.

3. Dùng nước gạo sau khi nấu

Ngoài nước vo gạo, phần nước gạo được chắt ra khi cơm vừa sôi cũng có thể tận dụng để dưỡng tóc.

Cách thực hiện:

Sau khi nấu cơm, chắt phần nước gạo còn nóng ra bát.

Để nguội hoàn toàn.

Khi nước chuyển sang dạng sánh nhẹ, dùng để thoa đều lên tóc sau khi gội.

Ủ khoảng 10–15 phút rồi xả sạch.

Những lưu ý khi gội đầu bằng nước vo gạo

Để đạt hiệu quả tốt và hạn chế nguy cơ kích ứng, người dùng nên lưu ý:

Chỉ sử dụng nước vo từ gạo sạch, có nguồn gốc rõ ràng.

Không dùng nước vo gạo đã ôi thiu hoặc lên men quá lâu.

Không nên thay thế hoàn toàn dầu gội bằng nước vo gạo.

Chỉ nên áp dụng 1–2 lần mỗi tuần.

Nếu xuất hiện ngứa, nổi mẩn hoặc kích ứng da đầu, cần ngừng sử dụng ngay.

Nước vo gạo là nguyên liệu tự nhiên, dễ tìm và có thể trở thành một phương pháp hỗ trợ chăm sóc tóc hiệu quả nếu sử dụng đúng cách. Với các vitamin, khoáng chất và hợp chất có lợi, nước vo gạo giúp nuôi dưỡng tóc mềm mượt, hỗ trợ giảm gãy rụng và cải thiện sức khỏe da đầu. Tuy nhiên, để sở hữu mái tóc chắc khỏe lâu dài, bên cạnh việc chăm sóc từ bên ngoài, mỗi người cũng cần duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối, ngủ đủ giấc và hạn chế tác động nhiệt hoặc hóa chất lên tóc.

Tác giả: Mai Ngọc (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn