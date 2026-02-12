Bối rối khi vừa ly hôn đã được đồng nghiệp nam kém tuổi tỏ tình

Trong những ngày tháng đen tối nhất của cuộc ly hôn, cậu đồng nghiệp kém tôi 5 tuổi – luôn là người ở bên cạnh tôi. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đó là sự đồng cảm giữa những người cộng sự. Cậu ấy thường xuyên giúp tôi xử lý những hồ sơ dang dở khi thấy tôi phờ phạc vì mất ngủ, hay đôi khi chỉ là đặt lên bàn làm việc của tôi một ly trà nóng kèm lời nhắn: "Chị nghỉ ngơi một lát đi".

Tôi bất ngờ được cậu đồng nghiệp kém tuổi tỏ tình sau khi mới ly hôn (Ảnh minh hoạ, nguồn: AI)

Tôi vẫn luôn giữ khoảng cách, bởi tôi hiểu mình là ai. Tôi là người phụ nữ "một lần đò", lòng đầy vết sẹo, còn cậu ấy là một thanh niên trẻ trung, tương lai rộng mở và chưa từng vướng bận chuyện gia đình.

Thế nhưng, tối hôm qua, khi cả văn phòng đã về hết, cậu ấy bất ngờ hẹn tôi lên sân thượng toà nhà uống cafe trước khi về. Thay vì nụ cười tinh nghịch thường ngày, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng trầm xuống đầy kiên định: "Em biết chị vừa trải qua những gì, và em cũng biết mình kém chị bao nhiêu tuổi. Nhưng em không muốn làm đồng nghiệp của chị nữa. Hãy để em được chăm sóc chị, không phải với tư cách đàn em, mà là một người đàn ông".

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, tim đập loạn nhịp. Nhưng ngay sau đó, một nỗi sợ hãi mơ hồ xâm chiếm lấy tôi. Tôi chỉ cười nhạt, gạt đi, coi như một lời nói đùa rồi vội vàng chạy về.

Suốt đêm ấy tôi không ngủ. Tôi tự hỏi, liệu đây có phải là tình yêu đích thực hay chỉ là sự bốc đồng của tuổi trẻ? Hay cậu ấy chỉ đang thương hại một người đàn bà vừa thất bại trong hôn nhân?

Tác giả: Tiểu Vy

Nguồn tin: Báo VOV