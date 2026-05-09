Hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế đang được Bộ Tư pháp thẩm định, gồm tờ trình Chính phủ, dự thảo nghị định và các tài liệu liên quan.

Bộ Y tế đề xuất sắp xếp lại vụ, cục và tổ chức lại một số đơn vị trực thuộc

Theo dự thảo, Bộ Y tế đề xuất giữ nguyên các vụ, cục hiện có và 2 đơn vị sự nghiệp là Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống; đồng thời bỏ tổ chức Thanh tra Bộ theo quy định của Luật Thanh tra năm 2025.

Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất tổ chức lại Vụ Bảo hiểm y tế (BHYT) thành Cục BHYT; Trung tâm Thông tin Y tế quốc gia thành Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số.

Theo Bộ Y tế, Vụ BHYT hiện được giao 9 nhóm nhiệm vụ chuyên ngành cùng nhiều nhiệm vụ mới như xây dựng, sửa đổi chính sách pháp luật về BHYT; xây dựng chiến lược phát triển BHYT; đề xuất giải pháp tăng cường năng lực khám chữa bệnh BHYT cho y tế cơ sở và bảo đảm cân đối quỹ BHYT.

Các nhiệm vụ này nhằm thực hiện các yêu cầu theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư về bảo đảm an sinh xã hội trong lĩnh vực y tế. Vì vậy, Bộ Y tế cho rằng việc nâng cấp Vụ BHYT thành Cục BHYT là cần thiết.

Với Trung tâm Thông tin Y tế quốc gia, Bộ Y tế cho biết trước tháng 11-2022, đơn vị này là Cục Công nghệ thông tin. Hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, chuyển đổi số được giao cho Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, trong khi nhiệm vụ triển khai do Trung tâm Thông tin Y tế quốc gia thực hiện.

Theo Bộ Y tế, mô hình này phát sinh khó khăn, chồng chéo trong quá trình triển khai nên cần tổ chức lại thành một đầu mối là Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số để thực hiện cả chức năng quản lý nhà nước và tổ chức triển khai trong toàn ngành y tế.

Bộ Y tế nhận định việc thành lập 2 Cục mới gồm Cục BHYT và Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số đáp ứng các tiêu chí theo Nghị định 303/2025 của Chính phủ.

Theo dự thảo, Bộ Y tế sẽ có 19 đơn vị trực thuộc, gồm: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế; Vụ Hợp tác quốc tế; Văn phòng Bộ; Cục BHYT; Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số; Cục Quản lý khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền; Cục Quản lý dược; Cục An toàn thực phẩm; Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế; Cục Khoa học công nghệ và đào tạo; Cục Dân số; Cục Phòng bệnh; Cục Bà mẹ và Trẻ em; Cục Bảo trợ xã hội; Viện Chiến lược và Chính sách y tế; Báo Sức khỏe và Đời sống.

Trong các Vụ thuộc Bộ Y tế, chỉ Vụ Kế hoạch - Tài chính được đề xuất có 3 phòng.

Bộ Y tế quản lý nhiều lĩnh vực liên quan chăm sóc sức khỏe người dân

Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ trình Thủ tướng ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác trực thuộc Bộ theo quy định; đồng thời ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ Y tế.

Theo Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27-2-2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, Bộ này là cơ quan của Chính phủ, thực hiện quản lý nhà nước trong nhiều lĩnh vực như y tế dự phòng; khám chữa bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y; bà mẹ, trẻ em; dân số; bảo trợ xã hội; y, dược cổ truyền; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; thiết bị y tế; bảo hiểm y tế và các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý.

Tác giả: D.Thu - H.Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người lao động