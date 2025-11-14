Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nói về đề xuất bỏ giấy phép xây dựng nhà dưới 7 tầng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh - Ảnh: GIA HÂN

Trưa 14-11, sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã có phát biểu tiếp thu, giải trình các vấn đề, trong đó có vấn đề đại biểu kiến nghị bỏ cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở dưới 7 tầng.

Ông Minh nhìn nhận các ý kiến của đại biểu nêu xác đáng, được nhìn nhận từ nhiều góc độ và xuất phát từ thực tiễn, góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực xây dựng, bảo đảm quá trình tổ chức thực hiện pháp luật được nghiêm túc, chặt chẽ.

Theo ông Minh: "Về cấp giấy phép quản lý trật tự xây dựng, xin báo cáo với các đại biểu, các cơ quan, rồi các doanh nghiệp, tất cả từ xưa đều phải cấp giấy phép.

Nhưng nó vô lý ở một điều, quy hoạch chi tiết cũng đề xuất hết, quy mô, mục tiêu, đầu tư, kiến trúc, kết cấu, đảm bảo an toàn phòng cháy…

Đến lập dự án, nghiên cứu tiền khả thi cũng đề cập như thế. Rồi dự án nghiên cứu khả thi cũng tương tự như thế. Đến bước thứ 4 thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công cũng tương tự như thế, chỉ là kỹ hơn. Đến bước thứ năm, trước khi làm thì người dân, doanh nghiệp lại phải xây dựng giấy phép thì hết sức là vô lý".

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết luật sửa đổi theo hướng chỉ một trong những bước này cần thẩm định.

Ví dụ, dự án được thẩm định xong, thì không phải cấp giấy phép. "Nhưng vẫn còn những công trình không nằm trong quy hoạch và lớn hơn 7 tầng thì vẫn cần giấy phép xây dựng", ông Minh nói và cho biết đã hướng dẫn cho các địa phương thực hiện.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh thừa ủy quyền của Thủ tướng đã trình bày trước Quốc hội tờ trình dự án Luật Xây dựng (sửa đổi).

Một trong những điểm mới của dự luật lần này là sửa đổi, bổ sung quy định về cấp phép xây dựng theo hướng mở rộng đối tượng được miễn cấp giấy phép xây dựng; đơn giản hóa thủ tục.

Trình bày báo cáo thẩm tra nội dung giấy phép xây dựng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho hay có ý kiến cho rằng, giấy phép không phải “rào cản” mà là công cụ bảo vệ quyền lợi và trật tự xã hội, vấn đề nằm ở chất lượng và quy trình cấp phép.

Do đó cần đơn giản hóa quy trình, quy định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý và công khai thông tin để người dân, doanh nghiệp giám sát.

Bên cạnh đó, theo bà Hải, việc miễn giấy phép xây dựng giúp giảm thủ tục nhưng cần hoàn thiện quy định pháp lý trong Luật Xây dựng hoặc Luật Đất đai để bảo đảm quyền sở hữu tài sản trên đất.

“Ngoài ra cần bổ sung cơ chế xử lý vi phạm đối với công trình đã được cấp phép nhưng thi công sai thiết kế, thay đổi công năng hoặc vi phạm quy định, bảo đảm thống nhất và rõ trách nhiệm giữa các bên liên quan”, bà Hải nhấn mạnh.

