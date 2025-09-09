Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng hàm cho thiếu tá Nguyễn Đông Cánh

Ngày 9-9, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký quyết định về việc thăng cấp bậc hàm trước thời hạn đối với thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (cán bộ Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk), người vừa hy sinh trong lúc truy bắt nghi phạm vụ cố ý gây thương tích.

Di ảnh trung tá Nguyễn Đông Cánh, hy sinh khi làm nhiệm vụ

Theo đó, Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm từ thiếu tá lên trung tá trước thời hạn, kể từ ngày 8-9, đối với cán bộ Nguyễn Đông Cánh (SN 1989).

Bộ trưởng Bộ Công an giao Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch và tài chính, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành quyết định nói trên.

Trước đó, sáng 8-9, Công an xã Xuân Lộc nhận được tin báo của người dân về việc Nguyễn Văn Ty (SN 1995, ngụ thôn 4, xã Xuân Lộc) có hành vi cố ý gây thương tích đối với chị dâu Nguyễn Thị Kết (SN 1989, sống cùng nhà).

Sau khi nắm thông tin, Công an xã Xuân Lộc đã lập tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn để mời Ty về trụ sở làm việc.

Khi thấy tổ công tác đến gần nhà thì Ty bỏ trốn. Trong quá trình tổ công tác truy đuổi đối tượng, thiếu tá Nguyễn Đông Cánh bị Ty rút dao chống trả, đâm nhiều nhát vào người nên đã hy sinh.

Sáng 9-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Ty để điều tra về hành vi giết người.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động