Bộ đội Biên phòng giúp người dân vùng cao Nghệ An chuyển đổi số

Cán bộ Biên phòng tuyên truyền cho người dân về chuyển đổi số.

"Mắt thần" QR giữ bình yên biên giới

Trước đây, việc sử dụng điện thoại để quét mã QR báo tin cho Bộ đội Biên phòng còn rất xa lạ với người dân bản Phá Lõm, xã Tam Hợp (Nghệ An).

Sóng điện thoại khi có khi không, nhiều người lớn tuổi chưa quen với màn hình cảm ứng. Khái niệm chuyển đổi số dường như vẫn quá xa xôi đối với đồng bào Mông nơi đây.

Thế nhưng, giờ đây tờ rơi có in mã QR được dán tại nhà văn hóa bản trở thành "cầu nối số" giữa người dân với lực lượng Biên phòng.

Ít ai biết rằng, để có được sự thay đổi ấy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp trải qua không ít ngày vượt núi, băng rừng, kiên trì đến từng bản làng để hướng dẫn người dân.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tam Hợp hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại quét mã QR để gửi thông tin.

Từ bản Phá Lõm đến Đồn Biên phòng Tam Hợp hơn 4km đường rừng. Mùa mưa, con đường đất ven sườn núi trơn quánh bùn đỏ, người đi phải bám sát taluy dương để tránh trượt xuống vực.

Ban ngày còn có thể đi xe máy nếu thời tiết thuận lợi, nhưng mưa xuống thì hầu như chỉ còn cách đi bộ. Ban đêm, cả cung đường chìm trong màn đen đặc quánh của núi rừng.

Ông Xồng Bá Ái, Trưởng bản Phá Lõm cho biết, bản có 130 hộ với 868 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Mông sinh sống rải rác trên các triền núi. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nương rẫy. Vì vậy, điện thoại thông minh vẫn là thiết bị còn khá mới mẻ đối với nhiều người lớn tuổi.

Trước đây, mỗi khi có việc cần báo, người dân phải trực tiếp đến đồn Biên phòng, rất vất vả, nhất là mùa mưa. Nay với hòm thư báo tin bằng mã QR, người dân chỉ cần dùng điện thoại quét mã là có thể phản ánh tình hình an ninh trật tự, hoạt động của các đối tượng nghi vấn để lực lượng Biên phòng kịp thời nắm bắt, xử lý.

Khi cán bộ Biên phòng mang tờ rơi có mã QR lên bản, không ít người còn bán tín bán nghi. Sự hoài nghi ấy chỉ thực sự được thay thế bằng niềm tin sau những tình huống thực tế.

Cuối tháng trước, trong một đêm muộn, một người dân đi làm rẫy trở về phát hiện ánh đèn pin xuất hiện gần tuyến đường mòn sát biên giới. Nếu như trước đây, thông tin này có thể phải đến sáng hôm sau mới được báo cho lực lượng chức năng thì lần này, người dân lập tức chụp ảnh, quét mã QR và gửi thông tin.

Chỉ ít phút sau, cán bộ trực ban của Đồn Biên phòng gọi điện xác minh vị trí, đồng thời cử tổ tuần tra khoác áo mưa lên đường ngay trong đêm.

Ở khu vực biên giới, nhiều vụ việc nếu tiếp cận chậm sẽ rất khó xử lý. Chính vì vậy, việc tiếp nhận thông tin theo thời gian thực không chỉ giúp lực lượng chức năng chủ động hơn mà còn tạo cho người dân cảm giác yên tâm, như thể những người lính quân hàm xanh luôn hiện diện rất gần bản làng của mình.

Đưa tiện ích số thành lá chắn an toàn

Đại úy Nguyễn Xuân Tuyên, Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Tam Hợp cho biết, đơn vị quản lý địa bàn rộng, có nhiều dân tộc cùng sinh sống nên để người dân biết sử dụng mã QR, cán bộ phải đến từng bản, từng hộ tuyên truyền.

Các buổi sinh hoạt cộng đồng được tận dụng để hướng dẫn trước cho già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong cộng đồng. Có trường hợp cán bộ phải đến tận nhà, tận rẫy để cầm tay chỉ việc. Quy trình được hướng dẫn chậm rãi, ngôn ngữ đơn giản để bà con dễ nhớ, dễ thực hiện.

Đến nay, cùng với việc sử dụng điện thoại thông minh ngày càng phổ biến, người dân Phá Lõm quen với việc quét mã QR, cài đặt định danh điện tử và tra cứu các thông tin cơ bản. Những điều từng rất mới mẻ đang dần trở thành một phần trong đời sống hằng ngày của đồng bào vùng cao.

Cán bộ Biên phòng dán tờ rơi được in mã QR tại nhà văn hóa bản Phá Lõm.

Không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận tin báo về an ninh trật tự, Đồn Biên phòng Tam Hợp còn thành lập các tổ "Đồng hành chuyển đổi số", phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn.

Mỗi chuyến xuống cơ sở, ngoài tuyên truyền pháp luật, cán bộ còn mang theo tờ rơi hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt định danh điện tử, tiếp cận các nền tảng số và sử dụng những tiện ích phục vụ đời sống.

Trung tá Nguyễn Xuân Sơn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tam Hợp cho biết, trên cơ sở nền tảng số của đơn vị và hướng dẫn của cấp trên, đơn vị xây dựng hệ thống mã QR kết hợp với tờ rơi tuyên truyền để người dân dễ tiếp cận.

Mỗi thành viên trong tổ được phân công nghiên cứu, biên soạn các mẫu hướng dẫn ngắn gọn, thao tác đơn giản, chia thành từng nội dung cụ thể để người dân dễ thực hiện và phản ánh thông tin kịp thời.

Đối với nhiều người cao tuổi hay đồng bào dân tộc thiểu số lần đầu tiếp cận công nghệ, sự kiên nhẫn "cầm tay chỉ việc" của những người lính quân hàm xanh giúp họ từng bước vượt qua rào cản về kỹ năng số, thuận lợi hơn trong thực hiện các thủ tục hành chính và tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực ấy, chuyển đổi số không còn là khái niệm xa lạ ở các bản làng vùng biên Nghệ An. Công nghệ đang được ứng dụng linh hoạt để phục vụ công tác quản lý địa bàn, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đồng thời tạo thêm một nhịp cầu kết nối bền chặt giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng với nhân dân.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn